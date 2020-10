Fashionette AG bepaalt prijsklasse voor beursgang

Het luxe modeplatform Fashionette hoopt met zijn eerder aangekondigde beursgang uit te komen op een gemiddelde van ongeveer 38 miljoen euro nieuw kapitaal voor groeiplannen. Dat maakte het bedrijf vandaag bekend in Düsseldorf. De aandelen worden aangeboden in een prijsklasse van 30 tot 38 euro per stuk. Het gaat in totaal om zo’n 3,6 miljoen aandelen.

De totale beurswaarde op basis van deze prijsrange bedraagt tussen de 186 en 236 miljoen euro. De netto-opbrengst van de verkoop van de nieuwe aandelen van ongeveer 38 miljoen euro moet worden geïnvesteerd om de groei van het bedrijf te stimuleren, door middel van marketing en klanten acquisitie-initiatieven en om specifieke IT-platforminvesteringen te doen.

De aandelen worden van 21 tot 27 oktober aan de beleggers aangeboden. De eerste handelsdag staat gepland voor 29 oktober op de beurs van Frankfurt.

Beeld: Fashionette