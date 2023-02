Fashionette AG geeft winstwaarschuwing

Duits modebedrijf Fashionette AG heeft een winstwaarschuwing afgegeven in een ad hoc statement. Het aangepaste ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) kwam lager uit dan het bedrijf in november vorig jaar heeft voorspeld voor het boekjaar.

In november vorig jaar voorspelde Fashionette AG dat het aangepaste ebitda voor het boekjaar 2022 tussen 1 miljoen en 4 miljoen euro uit zou komen. Uit de voorlopige cijfers blijkt nu dat het aangepaste ebitda op 0,5 miljoen euro uitkomt. “De reden hiervoor is de onverwachte lagere vraag aan het einde van het jaar,” aldus het statement.

De netto omzet van Fashionette AG is in de voorlopige cijfers van het boekjaar wel gestegen. In 2022 komt de omzet op 165,8 miljoen euro neer terwijl het jaar daarvoor dit nog 133,8 miljoen euro was.