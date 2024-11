FashionPower wint prijs voor ‘meest innovatieve mkb-bedrijf’ in ‘circulaire economie’

Polyester recyclingbedrijf FashionPower werd op zaterdag 16 november uitgeroepen tot het ‘meest innovatieve mkb-bedrijf’ in de categorie ‘circulaire economie’ door de Kamer van Koophandel, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Concord Neonatal, het bedrijf dat pasgeboren baby’s helpt stabiliseren, ging naar huis met de hoofdprijs.

FashionPower probeert een positieve bijdrage te leveren aan de mode-industrie door kleding te produceren met gerecycled polyester dat meerdere keren gerecycled kan worden zonder kwaliteitsverlies. Zo maakt het bedrijf gebruik van gerecycled dope dyed koffiegaren en ontwikkelt, maakt en verkoopt ‘duurzame’ sport-, outdoor-, en bedrijfskleding.

“Duurzame productie begint met koffiedrap die wordt gecarboniseerd, waarna kleurpigmenten in het polyestergaren worden ingebracht. Zo ontstaat er materiaal dat ademend, vochtopnemend en geurreducerend is én water, CO2, chemicaliën en energie bespaart. Omdat de basis polyester is, is het duurzaam”, zo staat op de website van de KVK.

FashionPower wint in de categorie ‘circulaire economie’, waar SaXcell - een bedrijf dat cellulosepulp uit afgedankt katoen haalt - op de zesde plek eindigt. Echo Acoustic, een bedrijf dat akoestische plafonds maakt van gerecyclede kleding, eindigt op de elfde plaats.