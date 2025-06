FashionUnited breidt uit naar 100 landen

FashionUnited voegt de komende maanden 60 landen toe aan het platform. Daarmee zijn tegen het einde van dit jaar ruim 80% van de fashion professionals wereldwijd in de gelegenheid om vaknieuws, vacatures en essentiële data in hun eigen land en taal te bezoeken.

Deze grote expansie is het resultaat van meer dan 25 jaar online ervaring en de nieuwste doorbraken in in-house ontwikkelde technologie en AI. Het stelt FashionUnited in staat om de missie, het efficiënter en transparanter maken van de modebranche, nog breder uit te dragen.

In een snel veranderende wereld waar de grens tussen echt en nep nieuws steeds vager wordt, is het cruciaal om betrouwbare bronnen te hebben. Dat is precies waar FashionUnited voor staat: het bedrijf biedt gecontroleerd nieuws en legitieme vacatures. Het verbindt inkopers met merken, en professionals met de juiste werkgevers in de mode-industrie.

De keuze voor de nieuwe landen is afgestemd op de aanwezigheid van internationale spelers in de mode, wat de synergie optimaliseert. Interesse om mee te groeien in specifieke landen? Mail dan naar grow@fashionunited.com voor meer informatie.

Over FashionUnited: FashionUnited is het wereldwijde platform voor B2B-nieuws, data, een B2B marktplaats en vacatures binnen de mode-industrie. Opgericht in 1998, is dit onafhankelijke platform dé bestemming voor een breed scala aan informatie en diensten die de mondiale modebranhce verbindt. Met een innovatief medianetwerk van journalisten die over de hele wereld actief zijn, wordt de laatste bedrijfsinformatie en content geleverd aan meer dan 1 miljoen gebruikers. Met jaarlijks meer dan 100.000 nieuwsartikelen en ruim 100.000 gepubliceerde vacatures, bovenop uitgebreide branche data, streeft FashionUnited ernaar de industrie efficiënter en transparanter te helpen maken.