FashionUnited lanceert marktplaats voor inkopers en merken

In een ultieme poging om het inkoopproces voor de modebranche zo efficiënt mogelijk te maken en nog meer professionals te verbinden, lanceert FashionUnited een B2B marktplaats die inkopers exclusieve trendinformatie en collectie overzichten biedt.

De wereld verandert en beweegt sneller dan ooit naar online zaken doen. Nu veel traditionele vakbeurzen en evenementen zijn uitgesteld of geannuleerd, is de handel ingewikkelder dan ooit, maar het hebben van de juiste informatie is nog nooit zo cruciaal geweest voor inkopers.

Exclusieve trendinformatie voor inkopers is specifiek beschikbaar voor FashionUnited leden. Zij kunnen de nieuwste trends, nieuwsartikelen, videoshows, webinars en podcasts vinden die speciaal zijn gemaakt voor inkopers. De marktplaats biedt een efficiënt en transparant online overzicht van wat modemerken beschikbaar hebben in huidige en toekomstige collecties. Alles is gericht op het bieden van de best mogelijke informatie voor inkopers in de modebranche.

Modemerken kunnen snel en eenvoudig overal aansluiten op de Marktplaats met hun bestaande B2B-webshop. Ze hoeven geen tijd en moeite te investeren in nieuwe technologie en kunnen inkopers gemakkelijk van informatie voorzien over huidige en pre-order collecties.

In samenwerking met internationale beurzen en modecentra zal een 365 - 24/7 omgeving beschikbaar zijn voor zowel huidige als SS21 collecties. Een belangrijk aspect van de Marketplace is dat het bestaande organisaties en activiteiten samenbrengt die versneld online activiteiten ontwikkelen, zodat alle belanghebbenden in de branche zo snel mogelijk en tegen de laagst mogelijke kosten profiteren.

Inkopers en merken kunnen aanmelden via fashionunited.com/marketplace .

Photo credit: Catwalkpictures.com, Altuzarra, Autumn-Winter 2020