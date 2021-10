FashionUnited.nl genomineerd voor Website van het Jaar 2021

FashionUnited.nl is voor het eerst genomineerd voor Website van het Jaar in de categorie Nieuws en is daarmee de enige genomineerde vakpublicatie! Tot 17 november kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen .

De jaarlijkse uitreiking wordt georganiseerd door business-platform Emerce en marktonderzoeksbureau Multiscope. Elk jaar worden meer dan 500.000 stemmen uitgebracht, verdeeld over 40 verschillende categorieën.

Dit is hoe u kunt stemmen

Ga naar de online stembus Beoordeel FashionUnited op ontwerp, inhoud en navigatie Klik op "Stem uitbrengen" en bevestig uw stem via de e-mail die u ontvangt van de organisatie.

Door te stemmen maakt u niet alleen FashionUnited blij, maar u maakt ook kans op een luxe weekend in een viersterrenhotel. U kunt tot 17 november uw stem uitbrengen.

Waarom stemmen op FashionUnited als Website van het Jaar 2021?

Genomineerd worden is een grote eer. Modeprofessionals behoren tot de meest veeleisende nieuwsconsumenten, die altijd op zoek zijn naar nauwkeurige en transparante informatie in de snel veranderende industrie.

En het is voor u, FashionUnited lezers, dat het platform voortdurend beter wordt, hetzij door technische of inhoudelijke vooruitgang. Door te stemmen kunt u de ultieme feedback geven en het platform en zijn verschillende onderdelen evalueren.

Algemeen ontwerp

FashionUnited legt de lat hoog als het gaat om gebruiksvriendelijkheid, SEO en snelheid, omdat de tevredenheid van gebruikers voorop staat. Het verbeteren van veel metrieken begint met een efficiënt en comfortabel ontwerp, denk aan leesbaarheid, responsiviteit en stijl consistentie.

Snelheid

Om de voortdurend groeiende pageviews te ondersteunen, is FashionUnited nu volledig overgestapt op een technologie die ervoor zorgt dat veilig browsen sneller gaat dan ooit tevoren en na maanden van testen overtreffen de snelheidstests van ons B2B-mediaplatform de pagina's van concurrerende nieuwscontent.

Content van hoge kwaliteit

Wij geloven in het efficiënter en transparanter maken van de branche door het creëren, verzamelen en communiceren van content die relevant is voor modeprofessionals. Wereldwijd en lokaal vaknieuws is overzichtelijk gerubriceerd en gemakkelijk doorzoekbaar. Het omvat onder andere modetrends en -rapporten, een diepgaande blik op markten, educatieve en financiële berichtgeving, business intelligence, en collectie videos.