FashionUnited USA groeit met meer dan 30 procent

FashionUnited USA overtreft de pre-Covid niveaus van begin 2020 en presteert beter dan voor de pandemie. Steeds meer modeprofessionals lezen modegerelateerd nieuws op FashionUnited USA en solliciteren via de website.

Actief in meer dan 30 landen en 10 talen

Naast het werken met een dynamisch en bekwaam netwerk van journalisten in de Verenigde Staten, is FashionUnited’s B2B-platform aanwezig in meer dan 30 markten wereldwijd. Bovendien biedt het de nieuwste nieuwtjes en kennis over de modesector in meer dan 10 verschillende talen.

Met een bereik van meer dan een miljoen lezers per maand strekt FashionUnited zich uit over de belangrijkste modesteden, waaronder Los Angeles, New York, Londen, Amsterdam en Hong Kong. Terwijl het wereldwijde modenetwerk blijft groeien, blijft FashionUnited zich inzetten om de verwachtingen consistent te overtreffen en zich te vestigen als de primaire bron voor marktinzichten en het laatste modenieuws.

Breed scala aan diensten

Sinds de start van FashionUnited in 1998, is het netwerk de place to be geworden voor betrouwbaar mode-gerelateerd B2B-nieuws. Naast het delen van divers zakelijk gerelateerd nieuws met de internationale mode-industrie, zoals een index van de meest gewaardeerde merken, biedt de website ook verschillende diensten voor professionals om hun carrière in de industrie te bevorderen.

Het aantal maandelijkse bezoekers groeide, in vergelijking met de pre-Covid periode, met meer dan 30 procent tot ongeveer 250.000 en het platform biedt nu een breed scala aan vacatures en lokaal branche-nieuws. In de komende 12 maanden worden er meer content en diensten toegevoegd met als doel een vergelijkbaar groeicijfer te bereiken in één jaar.