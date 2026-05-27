Fast fashion merch Harry Styles geproduceerd voor te lage lonen

Popicoon Harry Styles staat dit voorjaar maar liefst 12 keer in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA. Daarbij wordt een enorme hoeveelheid merch, met name T-shirts, verkocht. Anne Bienias, living wage coördinator bij de Clean Clothes Campaign (CCC), dook in de keten achter deze merchandise. Haar conclusie op Substack: het is fast fashion, geproduceerd voor een loon waarvan arbeiders niet kunnen rondkomen.

De pop-upwinkel trekt op weekenddagen zo’n 2.000 fans per dag en doordeweeks 1.400. Hoewel bijna geen enkele fan die Bienias sprak van plan was iets te kopen, liepen ze vaak in shirts van vorige seizoenen, een teken dat het vaak toch, in een opwelling, verkeert - een bekend fenomeen bij fast fashion.

De T-shirts kosten 45 euro per stuk en worden geproduceerd in Nicaragua, El Salvador, India, Bangladesh en Pakistan, landen waar kledingarbeiders ver onder het leefbare loon betaald krijgen, concludeert Bienias. Vorig jaar berekende de CCC nog dat textielarbeiders in Bangladesh 60 uur per week werkten voor slechts 110 euro per maand.

Bij grote artiesten is merchandise een belangrijke inkomstenbron. Bravado, het bedrijf achter de merch en onderdeel van Universal Music Group, draaide vorig jaar ruim 800 miljoen dollar omzet. Styles zelf verdiende met zijn vorige tour naar schatting meer dan 60 miljoen dollar aan merch.

Volgens Bienias blijft de problematische 'fast fashion merch' onder de radar omdat kleding voor artiesten geen corebusiness is, net zoals dat geldt voor de kledingverkoop van supermarkten of Ikea. Namens de CCC roept ze op tot volledige transparantie over het maakproces. Artiesten moeten open kaart spelen over fabriekslocaties, werknemersaantallen en de man-vrouwverdeling. Ook eist ze duidelijkheid over de veiligheid, vakbondsvrijheid en wat de arbeiders verdienen: een leefbaar loon of niet.