Fast Retailing behaalt doelstellingen 2020/2021 en mikt hoger

Tokio - De Japanse kledinggigant Fast Retailing (Uniqlo) heeft donderdag ondanks de pandemie over het geheel genomen beter dan de verwachte resultaten gerapporteerd voor het boekjaar 2020/2021. Ook heeft het bedrijf een ambitieuzere prognose voor het lopende fiscale jaar bekendgemaakt.

In 2020/21 boekte de groep een record nettowinst van 169,8 miljard yen (1,3 miljard euro), een groei van 88 procent op jaarbasis, iets meer dan de prognose van 165 miljard yen.

Het bedrijfsresultaat steeg met 66,7 procent jaar-op-jaar tot 249 miljard yen (1,9 miljard euro), tegen een prognose van 245 miljard yen. De omzet bedroeg 2.133 miljard yen (16,2 miljard euro), iets minder dan de prognose van 2.150 miljard yen, maar nog altijd 6,2 procent hoger op jaarbasis.

Fast Retailing zei in een verklaring dat de verkoop in zijn Uniqlo-winkels in Japan "iets onder" zijn verwachtingen lag. De verkoop over het gehele jaar steeg met slechts 4,4 procent, aangezien de goede resultaten van de eerste helft van het jaar in de tweede helft van het jaar werden gehinderd door de coronamaatregelen.

Het begrotingsjaar 2020/21 werd gekenmerkt door drie noodtoestanden in de Japanse archipel, waarvan de laatste duurde van juli tot eind september. In de laatste fase trof het 19 van de 47 districten, die ongeveer 75 procent van de Japanse economie vertegenwoordigen.

Moeilijke eerste helft

Buiten Japan zagen de Uniqlo-winkels hun verkoop met 10,2 procent stijgen, met een "recordprestatie" in China, terwijl de verkoop in Noord-Amerika en Europa vanaf mei "snel herstelde" doordat de reisbeperkingen werden versoepeld, aldus het persbericht van de groep.

De aandelenkoers van Fast Retailing is sinds de recordhoogte in februari met 34 procent gedaald als gevolg van de tegenvallende verkopen van Uniqlo. In september kelderde de verkoop in Japan met nog eens 19,1 procent jaar-op-jaar, een fenomeen dat de groep toeschrijft aan de warmere temperaturen, die de aantrekkingskracht van de najaarscollectie beperkten.

De groep hoopt evenwel op betere tijden in het boekjaar 2021/2022, dat op 1 september is ingegaan, en rekent op een herstel van de verkoop dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen in een groot deel van de wereld.

Het verwacht een nettowinst van 175 miljard yen (1,3 miljard euro) en een bedrijfsresultaat van 270 miljard yen (2,1 miljard euro) in 2021/22, twee recordresultaten maar onder de verwachtingen van analisten. Ook wordt gestreefd naar een omzet van 2.200 miljard yen (16,7 miljard euro).

Fast Retailing verwacht wereldwijd een moeilijke eerste helft van het jaar, gebaseerd op "de veronderstelling dat Covid-19-gerelateerde beperkingen en tijdelijke winkelsluitingen tot op zekere hoogte zullen aanhouden", gevolgd door een "aanzienlijke" verbetering van de resultaten in de tweede helft.

"Niet noodzakelijk pessimistisch"

De groep verwacht zelfs een daling van de verkoop in zijn Uniqlo-winkels in Japan als gevolg van een negatief jaar-op-jaar vergelijkingseffect, vertelde Fast Retailing CFO Takeshi Okazaki op een persconferentie.

In de eerste helft van 2020/21 "hebben wij geprofiteerd van een aanzienlijke vraag in verband met beperkingen, vooral voor binnenkleding" en stoffen maskers. "Deze factoren zullen verdwijnen", merkte hij op, eraan toevoegend dat hij "niet noodzakelijk pessimistisch was over de Japanse markt".

Net als alle kledingmerken wordt Fast Retailing geconfronteerd met de recente stijging van de katoenprijzen als gevolg van de klimatologische risico's in de belangrijkste producerende landen en de toegenomen vraag tegen de achtergrond van de pandemie, maar "op dit ogenblik" voorziet het geen onderbreking van de bevoorrading, verklaarde een woordvoerder van de groep onlangs aan AFP.

Hij sluit echter niet uit dat zijn verkoopprijzen zullen worden beïnvloed "indien bijvoorbeeld de materiaalkosten blijven stijgen en de yen blijft dalen", voegde hij eraan toe.

De Japanse reus zal zijn aandeelhouders voor het afgelopen jaar een totaal dividend van 480 yen per aandeel uitkeren, hetgeen in overeenstemming is met zijn prognoses. Het verwacht een totaal dividend van 520 yen per aandeel voor 2021/22.(AFP)

Beeld : courtesy of Uniqlo

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.