Fast Retailing (Uniqlo) verhoogt winstverwachting na sterke prestaties in derde kwartaal

Fast Retailing, de eigenaar van Uniqlo, verhoogt de winstverwachting voor het volledige boekjaar 26 na een prestatieverbetering in het derde kwartaal.

In de drie maanden tot 31 mei stijgt de operationele winst van de Japanse retailgigant met 45,7 procent naar 213,79 miljard yen (1,2 miljard euro). Een jaar eerder was dit nog 146,74 miljard yen.

Als gevolg van de beter dan verwachte resultaten verhoogt de groep de verwachte operationele winst van 700 miljard yen naar 730 miljard yen. Hiermee ligt het bedrijf op koers voor een vijfde opeenvolgende jaar met recordinkomsten.

Het merk Uniqlo noteert een omzet- en winststijging in alle regio's. Vooral de internationale activiteiten presteren goed, met een omzetstijging van 33,8 procent op jaarbasis, exclusief wisselkoerseffecten.

De prestaties worden gestimuleerd door de snelle opening van Uniqlo-winkels in Europa en de Verenigde Staten. Volgens Fast Retailing heeft dit “de wereldwijde merkkracht verder versterkt en sterke prestaties opgeleverd”.

Voor het boekjaar 26 verwacht de groep dat de winst in de tweede helft van het jaar aanhoudt in alle internationale regio's.

De omzet van Gu stijgt met 7,5 procent en de operationele winst neemt toe met 34,8 procent. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn een verlaging van de verkoopkosten en het aantal producten.

De omzet van de categorie 'global brands' van de groep daalt daarentegen met vier procent in lokale valuta. Hieronder vallen de merken Theory, PLST, Comptoir des Cotonniers en Princesse tam.tam.

Vooral het merk Theory presteert minder goed. Fast Retailing wijst op de tegenvallende zomerverkoop door het koele weer. Dit wordt gecompenseerd door een winststijging, gedreven door lagere kortingen in de Amerikaanse markt.