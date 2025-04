Tweedehandsspeler Faume haalt 8 miljoen euro op voor Europese expansie

Faume, een Frans bedrijf gespecialiseerd in tweedehands artikelen, kondigt een financieringsronde van 8 miljoen euro aan om haar ontwikkeling in Europa te versnellen. De ronde werd uitgevoerd met de deelname van Amundi Private Equity Transition, Daphni en Bpifrance (via Digital Venture).

Na de afgelopen jaren partnerschappen met Franse modemerken rond tweedehands artikelen te hebben vermenigvuldigd, heeft Faume een nieuw doel: uitbreiden naar het Verenigd Koninkrijk en Italië. De startup, opgericht in 2020, heeft onlangs een eerste samenwerking getekend met het modemerk Victoria Beckham.

Het Franse bedrijf verduidelijkt dat de financieringsronde het in staat zal stellen haar commerciële en technische teams te versterken en dat het zo 150 merken binnen 4 jaar zou moeten kunnen begeleiden. Bovendien is Faume van plan om in de loop van het jaar haar Artificial Intelligence van "Dynamic pricing" in productie te nemen.

Maar dat is niet alles. Het bedrijf is van plan om op termijn ook zijn eigen technologie en geïntegreerde logistiek beschikbaar te stellen aan de Noord-Amerikaanse en Aziatische markten.

Faume herinnert er in een persbericht aan dat het al de uitrol in Europa van verschillende van zijn Franse klanten (80 procent van zijn klanten) heeft begeleid, met name in Duitsland, Nederland, België, Spanje en Italië. Het verduidelijkt dat de verkoop van 40 procent van de premium tweedehands modeartikelen die het heeft gefaciliteerd, buiten Frankrijk heeft plaatsgevonden.

"De tweedehandsmarkt is in volle gang, maar het ophalen van geld betekent niet noodzakelijkerwijs succes", zegt Aymeric Déchin, CEO van Faume. "Bij Faume bewijzen we elke dag dat tweedehands een hefboom is voor de veerkracht van merken, die duurzaamheid en winstgevendheid combineert voor alle betrokken partijen. Onze oplossing, die al door meer dan 45 prestigieuze merken is overgenomen, bewijst dat het ontwikkelen van een tweedehandsmodel niet alleen mogelijk en deugdzaam is, maar ook de prestaties verhoogt."

In 2022 streefde het jonge bedrijf naar een omzet van 10 miljoen euro en gaf in januari 2025 aan FashionUnited aan een groeipercentage van 60 procent te hebben geregistreerd ten opzichte van 2023.