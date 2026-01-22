Feestdagen leverden Primark 2,7 procent minder omzet op dan een jaar eerder

Associated British Foods (ABF) publiceerde vandaag het definitieve omzetrapport over de periode van zestien weken eindigend op 3 januari 2026. De cijfers bevestigen dat retailgigant Primark presteerde conform de voorzichtige schattingen van 8 januari 2026. De vergelijkbare omzet van de kledingdivisie van Primark daalde met 2,7 procent tijdens het kerstseizoen.

De daling in vergelijkbare omzet komt overeen met de verwachtingen. De formele update bevat wel kleine aanpassingen in de totale omzetprestaties. De totale retailomzet steeg met 4,2 procent (in werkelijke valuta). Dit presteert iets beter dan de schatting van vier procent van eerder deze maand tot 3.502 miljoen pond (4.701 miljoen dollar).

De definitieve cijfers tonen een contrast tussen het binnenlandse succes van Primark en de aanhoudende uitdagingen op internationale markten.

De Britse markt blijft de belangrijkste groeiaanjager met een totale omzetgroei van drie procent en een groei in vergelijkbare omzet van 1,7 procent. Het management schrijft deze veerkracht toe aan strategische investeringen in digitale klantbetrokkenheid, waaronder de uitbreiding van Click & Collect, en een bijzonder sterke prestatie in dameskleding.

De handel in continentaal Europa blijft zwak met een daling van 5,7 procent in vergelijkbare omzet. Deze teruggang komt grotendeels door het beperkte consumentenvertrouwen en het feit dat prestatieverbeterende initiatieven – succesvol in het Verenigd Koninkrijk – pas recent worden geïmplementeerd op Europese markten.

Expansie blijft de groei op hoog niveau stimuleren in de Verenigde Staten met een stijging van twaalf procent in totale omzet. Dit wordt ondersteund door het bredere winkelprogramma van de groep, dat ongeveer vier procent bijdroeg aan de totale wereldwijde omzetgroei van Primark tijdens deze periode.

Ondanks de bescheiden omzetwinst herhaalt ABF dat de winstgevendheid onder druk staat door de noodzaak van aanzienlijk toegenomen kortingen voor effectief voorraadbeheer in een volatiele omgeving. De aangepaste operationele winstmarge voor het volledige jaar blijft daarom naar verwachting rond de tien procent, vergelijkbaar met de prestatie van de eerste helft.