Ferragamo bevestigt jaarrekening 2025: omzetdaling van 5,7 procent

Salvatore Ferragamo spa boekt in de tweede helft van 2025 een omzet van 503 miljoen euro, een daling van 1,8 procent ten opzichte van 512 miljoen euro in de tweede helft van 2024. Bij constante wisselkoersen is dit een daling van 0,4 procent. De omzet voor heel 2025 bedraagt 977 miljoen euro, een daling van 5,7 procent ten opzichte van 1.04 miljoen euro in 2024, en een daling van 3,8 procent bij constante wisselkoersen.

De raad van bestuur van Salvatore Ferragamo spa, het moederbedrijf van de Salvatore Ferragamo Groep, heeft op woensdag 11 maart de conceptjaarrekening voor 2025 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2025 beoordeeld en goedgekeurd.

“In een volatiele mondiale context, gekenmerkt door geopolitieke spanningen en macro-economische instabiliteit die de consumentenvraag drukken, zijn we vanaf het tweede kwartaal van vorig jaar begonnen met een zorgvuldige definitie van de positionering van ons merk. Dit garandeert, in lijn met de waarden van ons erfgoed, een volledige afstemming tussen ontwerp, productaanbod, communicatie en distributie, in lijn met de dynamische verwachtingen van de consument”, benadrukte het management in een verklaring.

Wat betreft het kernaanbod van schoenen voor mannen en vrouwen, zet het bedrijf de valorisatie van iconen als de Vara en de Tramezza voort. Dit gaat gepaard met een continue evolutie van het gehele productportfolio. “Onze focus blijft gericht op het behouden van een duidelijke en onderscheidende selectie. We valoriseren de iconische schoenenfamilies, met respect voor de innovatieve geest van de oprichter. Hierbij maken we gebruik van zowel tijdloze en altijd actuele modellen als van frissere voorstellen uit de seizoenscollecties”, voegde het management toe.

In het lederwarensegment heeft het bedrijf de Hug-collectie gediversifieerd en het aanbod uitgebreid met nieuwe bestsellers, zoals de Soft bag. “We zullen ook de andere belangrijke lijnen verder versterken met nieuwe vormen en veel aandacht voor detail, om de waardering van klanten te vergroten en hun volledige potentieel te benutten”, aldus de verklaring.

De raad van bestuur heeft besloten de gewone aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen op 23 april.

Terugkomend op de cijfers van het vierde kwartaal van 2025: de geconsolideerde omzet bedroeg 282 miljoen euro, een daling van twee procent bij constante wisselkoersen en een daling van 3,2 procent bij actuele wisselkoersen, vergeleken met het vierde kwartaal van 2024. Het direct-to-consumer-kanaal rapporteerde een groei van 6,3 procent bij constante wisselkoersen in het kwartaal. Het wholesale-kanaal rapporteerde een negatief resultaat. In het boekjaar 2025 bedroeg de geconsolideerde omzet 977 miljoen euro, een daling van 3,8 procent bij constante wisselkoersen en een daling van 5,7 procent bij actuele wisselkoersen vergeleken met het boekjaar 2024. Het direct-to-consumer-kanaal rapporteerde een omzetstijging van 0,4 procent bij constante wisselkoersen, terwijl het wholesale-kanaal negatief bleef.

Netto-omzet per geografisch gebied

Het direct-to-consumer-kanaal in de EMEA-regio noteerde in het vierde kwartaal van 2025 een groei van mid-single-digit dankzij een hogere conversieratio en een hoger gemiddeld aankoopbedrag. De wholesale-activiteiten waren negatief met dubbele cijfers. De totale netto-omzet daalde met 10,9 procent bij constante wisselkoersen (een daling van 5,3 procent bij actuele wisselkoersen) vergeleken met het vierde kwartaal van 2024.

Netto-omzet in EMEA in 2025 daalde met 6,5 procent bij constante wisselkoersen

De netto-omzet in EMEA in het boekjaar 2025 daalde met 6,5 procent bij constante wisselkoersen (een daling van 4,4 procent bij actuele wisselkoersen) vergeleken met het boekjaar 2024. De positieve prestatie van het direct-to-consumer-kanaal werd tenietgedaan door de negatieve dubbelcijferige trend in het wholesale-kanaal.

Het direct-to-consumer-kanaal in Noord-Amerika noteerde in het vierde kwartaal van 2025 een groei van high-single-digit op een uitdagende vergelijkingsbasis. De netto-omzet van het wholesale-kanaal daalde met dubbele cijfers vergeleken met dezelfde periode in 2024. De totale netto-omzet steeg met 2,0 procent bij constante wisselkoersen (een daling van 1,9 procent bij actuele wisselkoersen) vergeleken met het vierde kwartaal van 2024.

In het boekjaar 2025 noteerde de regio Noord-Amerika een stijging van de netto-omzet van 3,1 procent bij constante wisselkoersen (een daling van 0,9 procent bij actuele wisselkoersen) vergeleken met het boekjaar 2024. De positieve trend van het direct-to-consumer-kanaal compenseerde de daling van mid-single-digit bij constante wisselkoersen in het wholesale-kanaal.

Zowel het direct-to-consumer-kanaal als het wholesale-kanaal in de regio Centraal- en Zuid-Amerika noteerden een groei van mid-single-digit bij constante wisselkoersen in het vierde kwartaal van 2025. Dit resulteerde in een totale netto-omzetstijging van 5,1 procent bij constante wisselkoersen (een stijging van 1,1 procent bij actuele wisselkoersen) vergeleken met dezelfde periode in 2024.

In het boekjaar 2025 noteerde de regio Centraal- en Zuid-Amerika een stijging van de netto-omzet van 7,9 procent bij constante wisselkoersen (een daling van 1,4 procent bij actuele wisselkoersen) vergeleken met het boekjaar 2024. Het dubbelcijferige groeicijfer bij constante wisselkoersen van het direct-to-consumer-kanaal werd tenietgedaan door de negatieve prestatie van het wholesale-kanaal.

Het direct-to-consumer-kanaal in de regio Azië-Pacific noteerde in het vierde kwartaal van 2025 groei in Korea, China en Zuidoost-Azië, vergeleken met het vierde kwartaal van 2024. Het wholesale-kanaal rapporteerde een daling met dubbele cijfers vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De totale netto-omzet daalde met 2,3 procent bij constante wisselkoersen (een daling van 8,8 procent bij actuele wisselkoersen) vergeleken met het vierde kwartaal van 2024.

In 2025 noteerde de regio Azië-Pacific een daling van de netto-omzet van 11,5 procent

In het boekjaar 2025 noteerde de regio Azië-Pacific een daling van de netto-omzet van 11,5 procent bij constante wisselkoersen (een daling van 15,6 procent bij actuele wisselkoersen) vergeleken met het boekjaar 2024, voornamelijk als gevolg van de wholesale-activiteiten.

De Japanse markt rapporteerde in het vierde kwartaal van 2025 een stijging van de netto-omzet van 2,8 procent bij constante wisselkoersen (een daling van 6,3 procent bij actuele wisselkoersen) vergeleken met het vierde kwartaal van 2024. In het boekjaar 2025 daalde de netto-omzet in Japan met 3,0 procent bij constante wisselkoersen (een daling van 6,0 procent bij actuele wisselkoersen) vergeleken met het boekjaar 2024.

Per 31 december 2025 rapporteerde de groep een aangepaste netto financiële positie van plus 144 miljoen euro, vergeleken met plus 119 miljoen euro per 30 juni 2025 en plus 173 miljoen euro per 31 december 2024.

Inclusief het effect van de IFRS 16-boekhoudstandaard is de netto financiële positie van de groep per 31 december 2025 negatief met 439 miljoen euro.

Ferragamo Ss 26 Credits: Launchmetrics/spotlight