Ferragamo sluit partnerschap met Farfetch om Millennials en Gen Z beter te bereiken

Het Italiaanse modehuis Salvatore Ferragamo slaat de handen ineen met online luxe retailer Farfetch, zo meldt Farfetch in een persbericht. Het doel van de samenwerking is het uitbreiden van Ferragamo’s digitale activiteit en het aanspreken van de ‘luxe doelgroep’ onder de jongere Millennials en Gen Z generaties.

Ferragamo zal in de samenwerking gebruik maken van het e-commerce platform van Farfetch om de ‘innovatiecapaciteiten’ te vergroten. Ook zal het merk gebruik maken van de huidige volgersgroep van Farfetch, door sterker vertegenwoordigd te worden op de Farfetch marktplaats. Daarnaast zou Ferragamo volgens het persbericht gebruik gaan maken van de ‘Media Solutions’ van Farfetch om zo “boeiende digitale ervaringen te leveren voor een jonger en wereldwijd publiek.”

José Neves, oprichter, voorzitter en CEO van Farfetch deelde in het persbericht over de samenwerking: "We zijn absoluut verheugd om samen te werken met Ferragamo aan hun digitale transformatie. (...) Ferragamo heeft een prachtig erfgoed van creativiteit en vakmanschap en ik ben enorm enthousiast over de mogelijkheid om dit wereldwijd naar een uniek nieuw publiek te brengen. Ferragamo's uitstekende product en creativiteit, in combinatie met onze marketing capaciteiten en innovatieve digitale ervaringen zullen dat publiek boeien, terwijl onze media en technologie platform capaciteiten Ferragamo's digitale ecosysteem aandrijven."