Ferrari wint zaak tegen Philipp Plein

Autobedrijf Ferrari SpA heeft de rechtszaak tegen Duitse designer Philipp Plein gewonnen, zo meldt Women’s Wear Daily in een artikel.

De rechtbank van Milaan stelde autobedrijf Ferrari in het gelijk omtrent de modeshow van Plein in Milaan in 2017. In de show werd gebruik gemaakt van Ferrari’s, Lamborghini’s en McLarens waarmee verschillende stunts deden en opgepimpt waren met LEDs, andere kleuren en grafische tekeningen. Ferrari was het niet eens met de link die gelegd werd met Plein’s label en klaagde het modehuis aan voor het ongevraagd gebruiken van het Ferrari merk tijdens de show. Die rechtszaak heeft Ferrari gewonnen.

Naar aanleiding van het besluit van de rechtbank moet Philipp Plein al het beeldmateriaal waar Ferrari auto’s op te zien zijn van al zijn platformen verwijderen. Daarnaast krijgt het Italiaanse automerk ook 300 duizend euro compensatie, inclusief een vergoeding voor de kosten van advocaten, wat uitkomt op ongeveer 25.000 euro. Daarnaast is ook besloten dat Plein, als hij in de toekomst weer beelden gebruikt van Ferrari auto’s, voor elke foto 10.000 euro moet betalen.

Maar de oorlog is nog niet voorbij: de twee partijen zitten ook in een aparte rechtszaak met betrekking tot, alweer, het gebruiken van Ferrari’s handelsmerk door Plein. De rechtszaak gaat over het moment dat Plein in 2019 een foto plaatste op zijn Instagram met zijn Phantom Kicks, geplaatst op het dak van een groene Ferrari 812 Superfast. Na deze post volgde Ferrari met een cease and desist order waarbij de ontwerper beschuldigd werd van “het aantasten van de reputatie van het merk Ferrari”. Over deze zaak is nog geen uitspraak gedaan.

Beeld: Marco Salcini via PHILIPP PLEIN press office