Fietskledingmerk AGU vraagt uitstel van betaling aan

Nederlands merk AGU ziet zich genoodzaakt uitstel van betaling aan te vragen. Het merk dat fietskleding en -accessoires maakt meldt dit op de eigen LinkedIn-pagina. Het bedrijf hoopt op korte termijn nog een nieuwe eigenaar of financier te vinden.

Het bedrijf maakte goede stappen in een WHOA-procedure. Met deze Nederlandse procedure kan een akkoord worden bereikt met de schuldeisers en kan een faillissement voorkomen worden. Een van de voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen om deze procedure af te ronden is de lopende kosten blijven betalen. Uit het bericht van AGU lijkt het erop dat het bedrijf dit kon doen.

De procedure had echter nog een extra voorwaarde, die van financiering. Afgelopen week is echter gebleken dat niet aan de financieringsvoorwaarden kon worden voldaan. Hierdoor is het besluit genomen uitstel van betaling aan te vragen. “In nauw overleg met de bewindvoerders wordt momenteel onderzocht of het WHOA-akkoord alsnog kan worden gerealiseerd”, aldus het statement. De bedrijfsactiviteiten van AGU worden tot nader bericht voortgezet.

AGU (Alkmaarse Groothandels Unie) is in 1966 opgericht. Het bedrijf ontstond door drie fietsfirma’s te combineren. Het bedrijf was in eerste instantie een leverancier voor fietsonderdelen, maar richtte zich later op kleding en accessoires voor op de fiets. Zo maakte het furore met regenpakken, maar linkte het zich ook aan de topsport.