Financial Times en Statista: ‘My Jewellery houdt als enige Nederlandse modebedrijf omzetgroei vast’

My Jewellery behoort als enige Nederlandse (mode)bedrijf tot de top 20 van de eerste editie van ‘The Financial Times Europe’s Long Term Growth Champions 2025 Special Report’. De ranglijst bestaat uit 300 Europese bedrijven die hun omzetgroei hebben volgehouden, ondanks zorgen over de economische dynamiek binnen Europa.

De ranglijst neemt het groeipercentage over de tien jaar tot 2023 als uitgangspunt. Deze periode omspant dus ook de nasleep van de financiële crisis en de geopolitieke spanningen in Oekraïne. My Jewellery eindigt op de twaalfde plaats met een groei van 76,6 procent. De onderneming is het enige bedrijf dat actief is in de modesector in de top 20 én het enige Nederlandse modebedrijf in de ranglijst. Ter vergelijking: De Duitse e-commercegigant Zalando staat op nummer 236 met een groei van 19,1 procent.

“Om erkend te worden door een grote internationale speler zoals de Financial Times, is een enorme enorme prestatie en geweldige erkenning voor het werk dat we als team doen om de groei en positie van My Jewellery binnen Europa te blijven voortzetten”, deelt Sharon Hilgers, CEO en oprichter van My Jewellery, in het persbericht.

De ranglijst is samengesteld door The Financial Times en Statista en zoomt in op het vermogen van bedrijven om te innoveren en de bereidheid om open te zijn over financiële informatie. De ranglijst is geen weerspiegeling van de omvang van de economieën van landen.