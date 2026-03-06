Financieel overzicht modebranche februari 2026

Recordomzetten maskeren margedruk en strategische heroriëntatie

De afgelopen maand publiceerden tientallen internationale modebedrijven hun jaarcijfers over 2025. Dit overzicht brengt de belangrijkste financiële trends in kaart en biedt fashion executives een samenvatting van de stand van zaken in de sector.

Gematigd herstel in de Nederlandse markt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteerde over het vierde kwartaal van 2025 een omzetstijging van 2,1% voor kledingwinkels en 2,5% voor schoenen- en lederwarenwinkels. Het verkoopvolume bij kleding steeg met 1,2%, terwijl schoenen een volumegroei van 3,6% noteerden. De modebranche groeit daarmee minder hard dan de totale detailhandel, die 3,5% steeg. In januari 2026 noteerde het CBS voor kledingwinkels een omzetdaling van 0,3%, terwijl schoenen- en lederwarenwinkels juist een plus van 4,1% lieten zien. Online mode-omzet groeide met 2,9%.

Het consumentenvertrouwen in Nederland verslechterde in februari opnieuw licht naar -24, tegenover -23 in januari. De koopbereidheid, een graadmeter voor de modesector, verbeterde minimaal van -12 naar -11. Consumenten beoordelen de timing voor grote aankopen opnieuw als ongunstig.

Sportmerken en outdoor als groeimotoren

De sterkste groeicijfers kwamen afgelopen maand uit het sport- en outdoorsegment. Het Zwitserse On Holding verhoogde de jaaromzet met 30% naar 3,01 miljard Zwitserse frank, met een gecorrigeerde EBITDA-stijging van 46,3%. Het Amerikaanse New Balance bereikte een jaaromzet van 9,2 miljard dollar, een groei van 19% en het vijfde achtereenvolgende jaar met dubbelcijferige groei. Amer Sports, moederbedrijf van Arc'teryx en Salomon, steeg met 27% naar 6,57 miljard dollar, gedreven door Azië-Pacific als snelst groeiende regio.

Adidas sloot 2025 af met een omzet van 24,8 miljard euro, een stijging van 13% gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten. CEO Bjørn Gulden, wiens contract werd verlengd, presenteerde middellangetermijndoelen met jaarlijkse omzetgroei in de hoge enkele cijfers tot 2028.

Opvallende uitzondering in het segment is Puma, dat na een strategische reset een nettoverlies van 645,5 miljoen euro rapporteerde, het hoogste in de bedrijfsgeschiedenis. De omzet daalde met 8,1% tot 7,29 miljard euro. Voor 2026 verwacht het bedrijf een verdere omzetdaling en een operationeel verlies tussen 50 en 150 miljoen euro.

Luxesector: veerkrachtig maar onder druk

De luxesector toonde in 2025 een gemengd beeld. Hermès boekte een omzet van 16 miljard euro, een stijging van 5,5%, maar de nettowinst daalde met 1,72% door een uitzonderlijke Franse vennootschapsbelasting van 330 miljoen euro. Brunello Cucinelli groeide met 11,5% naar 1,4 miljard euro en een nettowinst van 142 miljoen euro. Moncler Group realiseerde een bescheiden omzetgroei van 1% naar 3,13 miljard euro, met een lichte winstdaling van 2%.

Het Spaanse Puig, moederbedrijf van onder meer Dries van Noten en Nina Ricci, overschreed de omzetgrens van vijf miljard euro met een stijging van 5,26% en een nettowinst van 617 miljoen euro. Ermenegildo Zegna Group rapporteerde een stabiele omzet van 1,91 miljard euro, met een opvallende daling van 14,6% in Groot-China.

De Italiaanse OTB Group, eigenaar van Diesel en Maison Margiela, meldde een omzetdaling van 4,8% naar 1,7 miljard euro, al toonde Maison Margiela met 8,4% groei veerkracht.

Uitdagingen: heffingen, consumentenvertrouwen en geopolitiek

Meerdere bedrijven waarschuwden voor de impact van het Amerikaanse handelsbeleid op hun marges. Abercrombie & Fitch, dat ondanks een recordomzet van 5,27 miljard dollar een winstdaling van 10,5% noteerde, heeft de verwachte heffing effecten al ingecalculeerd. De crisis in het Midden-Oosten verhoogt transportkosten door langere scheepsroutes, wat direct drukt op de winstgevendheid van modebedrijven.

In Duitsland onderstreepte het faillissement van overhemdenfabrikant Eterna de structurele druk op de sector. De Duitse mode-industrie kampt met dalende omzetten door de zwakke economie en stijgende kosten voor lonen en energie.

Tegelijkertijd ontstaan kansen. Live shopping groeit snel in Europa, met retailers als Ebay die nieuwe live-bedrijfstakken lanceren. Het Deense Bestseller introduceert met Hypedrop een data-gedreven wholesale-model met wekelijkse drops en een levertijd van zes weken. De direct-to-consumer-strategie wint terrein: bij Urban Outfitters steeg de omzet van kledingverhuurdienst Nuuly met 42,6%, en meerdere bedrijven rapporteerden verschuivingen naar full-price verkoop als margeversterker.

Vooruitblik

De jaarcijfers over 2025 laten zien dat de mode-industrie een periode van tweedeling doormaakt. Sportmerken en gedisciplineerde luxehuizen groeien, terwijl bedrijven in herpositionering te maken hebben met pijnlijke overgangsperiodes. Margebeheer, prijsdiscipline en direct-to-consumer-versnelling zijn de dominante thema's. Met toenemende onzekerheid rond handelsbeleid en consumentenvertrouwen blijft flexibiliteit in sourcing en kostenbeheersing een voorwaarde voor gezonde bedrijfsvoering in 2026.

Bedrijfsresultaten: samenvatting per bedrijf

Abercrombie & Fitch (VS) — Recordomzet van 5,27 miljard dollar (plus 6%), nettowinst daalde met 10,5% naar 506,9 miljoen dollar. Hollister groeide 15%, kernmerk Abercrombie daalde 1%. Verwachting 2026: omzetgroei van 3 tot 5%.

Adidas (Duitsland) — Omzet 24,8 miljard euro (plus 13% valutaneutraal), bedrijfsresultaat circa 2,1 miljard euro. Streeft naar omzetgroei in hoge enkele cijfers tot 2028. Contract CEO Bjørn Gulden verlengd.

Amer Sports (Finland) — Omzet 6,57 miljard dollar (plus 27%), nettowinst steeg van 72,6 miljoen naar 427,4 miljoen dollar. Arc'teryx en Salomon als groeimotoren. Verwachting 2026: omzetgroei 16 tot 18%.

Björn Borg (Zweden) — Omzet 1,04 miljard Zweedse kroon (plus 5,5%), bedrijfswinst plus 9,5%. Sportkleding groeide met 24%.

Brunello Cucinelli (Italië) — Omzet 1,4 miljard euro (plus 11,5% valutaneutraal), nettowinst 142 miljoen euro (plus 10,5%). Groei in alle regio's.

Calida Group (Zwitserland) — Omzet 215,9 miljoen Zwitserse frank (min 6,6%). EBIT steeg van vier miljoen naar negen miljoen Zwitserse frank. Herpositionering Cosabella drukt op totaalcijfer.

Crocs Inc. (VS) — Omzet ruim vier miljard dollar (min 1,5%). Merk Crocs internationaal plus 11,9%, Heydude min 13,3%. Bijzondere waardeverminderingen van 737 miljoen dollar voor Heydude.

Deichmann (Duitsland) — Omzet circa 8,9 miljard euro (plus 2%). Circa 4.700 filialen in meer dan 30 landen.

Delta Galil (Israël) — Omzet 2,1 miljard dollar (plus 4%). Online verkoop eigen merken plus 27% in vierde kwartaal. Verwachting 2026: omzet 2,2 tot 2,3 miljard dollar.

Ebay (VS) — Omzet 11,1 miljard dollar (plus 8%). Overname van Depop aangekondigd voor 1,2 miljard dollar.

Ermenegildo Zegna Group (Italië) — Omzet 1,91 miljard euro (plus 1,4%). Merk Zegna plus 4,1%, Thom Browne min 8,8%. Daling van 14,6% in Groot-China.

Eterna (Duitsland) — Faillissement; bedrijfsactiviteiten worden in de zomer gestaakt na mislukt verkoopproces.

Golden Goose (Italië) — Omzet 734 miljoen euro (plus 15%), aangepaste EBITDA 248,3 miljoen euro met marge van 34%. DTC-kanaal groeit 21%.

Hermès (Frankrijk) — Omzet 16 miljard euro (plus 5,5%), nettowinst 4,5 miljard euro (min 1,72%). Daling door uitzonderlijke belastingheffing van 330 miljoen euro. Zonder deze heffing steeg de nettowinst met 5,5%.

Kontoor Brands (VS) — Omzet 3,15 miljard dollar (plus 21%, waarvan 18 procentpunt door Helly Hansen-overname). Nettowinst min 7% door eenmalige lasten.

Moncler Group (Italië) — Omzet 3,13 miljard euro (plus 1%), nettowinst 626,7 miljoen euro (min 2%). Versnelling in vierde kwartaal (plus 7% valutaneutraal).

New Balance (VS) — Jaaromzet 9,2 miljard dollar (plus 19%). Vijfde achtereenvolgende jaar met dubbelcijferige groei. Kleding en eigen retail overschrijden voor het eerst de grens van een miljard dollar.

On Holding (Zwitserland) — Omzet 3,01 miljard Zwitserse frank (plus 30%), gecorrigeerde EBITDA plus 46,3%. Kleding plus 68,2%, Azië-Pacific plus 96,4%. Verwachting 2026: minstens 23% groei.

Oniverse/Calzedonia (Italië) — Omzet 3,7 miljard euro (plus 4,8%). Actief in 59 landen met 5.538 verkooppunten.

OTB Group (Italië) — Omzet 1,7 miljard euro (min 4,8% valutaneutraal). Maison Margiela plus 8,4%, Diesel min 7,1%. EBITDA 237,3 miljoen euro.

Perfect Moment (Frankrijk) — Eerste winstgevende kwartaal: nettowinst 93.000 dollar. Brutomarge 64,4% (plus 960 basispunten). Jaaromzet negen maanden 17,9 miljoen dollar (plus 8,7%).

Puig (Spanje) — Omzet 5,04 miljard euro (plus 5,26%), nettowinst 617 miljoen euro (plus 13,74%). Segment make-up plus 10,72%.

Puma (Duitsland) — Omzet 7,29 miljard euro (min 8,1% valutaneutraal). Groepsresultaat min 645,5 miljoen euro. Verwachting 2026: omzetdaling in lage tot midden enkele cijfers, EBIT tussen min 50 en min 150 miljoen euro.

SMCP (Frankrijk) — Omzet 1,22 miljard euro (plus 0,5%), nettowinst 16,6 miljoen euro na verlies van 24 miljoen euro in 2024. Nettoschuld met 38% verlaagd.

Spinnova (Finland) — Omzet 344.000 euro (min 54%). Nettoverlies 40,7 miljoen euro. Technologiebedrijf in opschalingsfase.

Tendam Group (Spanje) — Omzet circa 1,33 miljard euro (plus 5%), EBITDA 369 miljoen euro (plus 8,21%). Nieuwe meerderheidsaandeelhouder 2PointZero Group.

The TJX Companies (VS) — Omzet 60,4 miljard dollar (plus 7%), nettowinst 5,5 miljard dollar. Winst per aandeel plus 14%. Verwachting 2027: vergelijkbare omzetgroei 2 tot 3%.

Urban Outfitters (VS) — Recordomzet 6,17 miljard dollar (plus 11,1%). Nuuly-abonnementsdienst plus 42,6%. Brutowinstmarge plus 126 basispunten.

Via Outlets (Nederland) — Merkenomzet 1,52 miljard euro (plus 4,9%). Eigenaar van 13 outletcentra in Europa.

Wolverine Worldwide (VS) — Brutomarge verbeterd naar 47,3% (plus 300 basispunten). Verwachting 2026: omzet 1,96 tot 1,99 miljard dollar (plus 4,6 tot 5,9%).

Debenhams Group (VK) — Kapitaalverhoging van 35 miljoen pond ter verlaging nettoschuld. Verwachte aangepaste EBITDA 2026: 50 miljoen pond. Alle merken, inclusief PrettyLittleThing, winstgevend op EBITDA-basis.