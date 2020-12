Financiering overname Hema eindelijk rond

Met de afgeronde financiering voor de overname van Hema, is de deal nu ook eindelijk rond. Er is een definitief akkoord bereikt met Parcom en Mississippi Ventures, zo laat Hema weten in een persbericht. De transactie wordt in februari 2021 helemaal afgerond.

Wanneer de transactie in februari 2021 afgerond wordt zal het bedrijf ook een update geven over de strategie en het businessplan van de keten onder de nieuwe eigenaren. De schuld van Hema werd in juni al meer dan gehalveerd van 750 miljoen euro naar 300 miljoen euro. Met de bankfinanciering die de keten nu verkregen heeft, zullen de rentelasten dalen van 50 miljoen euro naar minder dan 10 miljoen euro. Inclusief de financiering van de banken hebben de nieuwe eigenaren Parcom en Mississippi Ventures nu een acquisitiefinanciering van 400 miljoen en een nieuwe doorlopende kredietfaciliteit van 80 miljoen euro.

Tjeerd Jegen, CEO HEMA, in het persbericht: “De aankondiging van vandaag is een belangrijke mijlpaal voor HEMA, omdat de bankfinanciering een cruciale voorwaarde was voor het aangaan van de overeenkomst. Bij afronding van de transactie begin 2021, hebben we niet alleen een gezonde financiële basis met een flink lagere schuldenlast en ruimte om in onze toekomst te investeren, maar ook nieuwe eigenaren die ons voor de lange termijn ondersteunen en HEMA een stabiele operationele basis geven.”

Het is een opmerkelijke timing dat de gehele financiering rond is voor Hema, want vandaag sluiten de winkels van Hema namelijk na een aanscherping van de lockdownregels. Hema meldt dat het bedrijf in het derde kwartaal goede resultaten heeft behaald, ondanks de impact van de coronacrisis. De omzetdaling bleef namelijk beperkt tot 2,2 procent, zo is te lezen in het persbericht.