Fins modemerk Marimekko noteert lichte omzetdaling in eerste kwartaal, ook winst loopt terug

Het Finse Marimekko ziet de omzet in het eerste kwartaal licht dalen naar 35,3 miljoen euro. De omzet ligt twee procent onder het omzetniveau van vorig jaar, zo blijkt uit de kwartaalresultaten. De omzet daalde door een daling in de groothandel en lagere licentie-inkomsten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Het bedrijfsresultaat daalt van 6,6 miljoen euro vorig jaar naar 3,8 miljoen euro dit jaar. De daling heeft volgens het bedrijf te maken met een lagere omzetmarge door de lagere licentie-inkomsten en een stijging van de vaste kosten in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Desondanks verwacht Marimekko dat de omzet in 2023 zal groeien met zestien á negentien procent. De ontwikkeling van het consumentenvertrouwen en de koopkracht, de wereldwijde ontwrichting binnen de toeleveringsketen en de algemene inflatie ontwikkeling veroorzaken echter wel onzekerheid in de vooruitzichten voor 2023, aldus het bedrijf in het kwartaalverslag.