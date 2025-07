Finse innovator Brightplus haalt 2 miljoen euro op om innovatief textielcoatingproces op te schalen

Het Finse groene-technologie-materialenbedrijf Brightplus heeft met succes 2 miljoen euro aan financiering opgehaald. Deze investering is bedoeld om de groei, ontwikkeling en industriële opschaling van zijn hoogwaardige, recyclebare, biogebaseerde textielcoatings te versnellen.

Impact-investeerder Collateral of Good leidde de financieringsronde. Nordic Butterfly Ventures was mede-leider, met extra steun van E.A.T. Holdings, FF-Future, Nordic Option en FutureLab-X.

Brightplus ontwikkelt momenteel geavanceerde, biogebaseerde materialen die zowel hernieuwbaar als recyclebaar zijn. Door industriële reststromen te hergebruiken voor hoogwaardige biomaterialen, variërend van de eigen BrightBio vloeibare coatings tot bioplastics, ontwikkelt Brightplus materialen van de volgende generatie. Deze zijn ontworpen om te concurreren met traditionele materialen, terwijl de impact op het milieu drastisch wordt verminderd.

Investeringen ter financiering van de groei van Brightplus's BrightBio waterloze coatingtechnologie

“Puur water is een van de meest kostbare hulpbronnen op aarde. Daarom is BrightBio ontworpen als een volledig waterloze oplossing”, aldus Jarkko Leivo, Chief Technology Officer en medeoprichter van Brightplus, in een verklaring. “Het zet een nieuwe standaard voor ethische, regelklare gecoate textielsoorten. Onze éénlaagse technologie levert meerdere prestatiekenmerken die naadloos aansluiten op de bestaande workflows, zonder de last van een groene meerprijs.”

De nieuwe investering zal worden gebruikt om de BrightBio-coatingtechnologie van Brightplus op te schalen van pilot naar volledige industriële productie. Centraal in deze groei staat de flexibele formulatiebenadering, die het gebruik van lokaal geproduceerde grondstoffen mogelijk maakt. Deze grondstoffen variëren van agrarisch bioafval tot CO₂-gebaseerde inputs in de buurt van productielocaties. Digitale tools bieden het bedrijf nauwkeurige receptcontrole en volledige traceerbaarheid van grondstoffen, waardoor zowel de efficiëntie als de duurzaamheid worden verbeterd.

“Bij Collateral of Good investeren we in oplossingen die het potentieel hebben om hele industrieën te hervormen. Brightplus onderscheidt zich met een commercieel haalbare, PFAS-vrije, biogebaseerde coatingtechnologie die voldoet aan de werkelijke marktvraag”, aldus Mariana Gonzalez, directeur bij Collateral of Good, in een verklaring. “Door grondstoffen uit agrarische afvalstromen te betrekken, pakken ze niet alleen een kritieke duurzaamheidshiaat aan, maar doen ze dat ook met een sterke economische basis. We zijn verheugd een zeer ervaren oprichtersteam te steunen dat diepgaande branchekennis combineert met een duidelijke visie voor schaalbare impact.”

Door ‘drop-in’ compatibele korrels te gebruiken die geschikt zijn voor standaard productielijnen, kan Brightplus snel opschalen met partners. Dit minimaliseert de uitstoot, complexiteit en kapitaaluitgaven in het proces. “We hebben een diepgaand begrip van verschillende duurzame grondstoffen en hoe we deze kunnen combineren tot functionele oplossingen en recepten die zonder compromissen presteren”, voegt Milja Hannu-Kuure, CEO van Brightplus, toe.

“Veilige, in Europa geproduceerde grondstoffen zijn ook een belangrijk voordeel dat ons helpt om ons te onderscheiden op de internationale markt. We hebben de effectiviteit van onze technologie bewezen in pilotprojecten met toonaangevende merken en we zijn nu klaar om deze duurzame visie in de praktijk te brengen.”

Brightplus richtte zich aanvankelijk op toepassingen voor glas, maar richt zich nu op textiel. Het bedrijf biedt PFAS-vrije, recyclebare coatings die voldoen aan de groeiende vraag naar duurzaamheid in de industrie. De eigen R&D-hub, Brightplus Kitchen, en partnerschappen met wereldleiders onderstrepen de toewijding aan schaalbare, wetenschappelijk onderbouwde innovatie. Brightplus beschikt over meerdere certificeringen, waaronder Oeko-Tex Klasse 1, en zorgt voor naleving van de strengste veiligheidsnormen, waardoor de oplossingen veilig zijn voor de huid en de planeet.

“Door de klant gevalideerde toegevoegde waarde, de expertise van het team en een sterke octrooiportefeuille die een duurzaam concurrentievoordeel biedt, was onze investeringsbeslissing eenvoudig”, voegt Ville Heikkinen, partner bij Butterfly Ventures, toe. “We hebben veel investeringen gedaan met betrekking tot duurzaamheid en daarvoor erkenning gekregen, dus Brightplus past perfect in ons aandachtsgebied. De enorme voordelen van de BrightBio-oplossing in vergelijking met concurrenten zullen de groei van het bedrijf versnellen.”