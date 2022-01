Flashsalesplatform Veepee plant platform voor tweedehands

Veepee, het flashsalesplatform, plant een platform dat speciaal gericht is op tweedehands. Dit is te lezen in een persbericht van het bedrijf. Op dit platform moet het mogelijk zijn voor leden om op Veepee aangekochte spullen onder elkaar te verkopen.

Het is onderdeel van de strategie van Veepee om in te zetten op andere verkoopmodellen, zo is te lezen in het bericht. Zo wil het bedrijf, dat zich nu dus richt op flash sales, richten op tweedehands, maar ook op recycling. “Gezien we al meer dan 20 jaar een tweede leven geven aan spullen, door flash sales van niet-verkochte stocks, willen we ook klaar zijn om andere manieren van hergebruik en recyclage via ons platform te stimuleren. Er zitten een aantal projecten in de pijplijn,” aldus Tobias Tousseyn van Veepee Benelux, in het bericht.

Zo loopt er in Frankrijk al het project ‘re-cycle’. Daardoor kunnen klanten gedragen schoenen of kleding inleveren van een bepaald merk, waardoor ze een aankoopbon krijgen van Veepee, specifiek voor dat merk. De ingeleverde items worden dan gerecycled.

De verandering die nu meteen al bij Veepee te zien is, is het nieuwe platform. Veepee heeft de webshop vernieuwd waardoor nu alle Europese landen uit de Veepee groep hetzelfde platform gebruiken. Hierdoor krijgen members nu toegang tot een breder aanbod van internationale merken.