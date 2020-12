De FashionUnited-Marketplace voor fleeces inkopen geeft een overzicht van de honderden internationale merken en collecties waarmee retailers de perfecte mix van labels voor hun winkels kunnen vinden.

Inkopers krijgen een eenvoudige winkelervaring met de gemakkelijk te navigeren Marketplace van FashionUnited, aangezien deze een unieke directory presenteert, waarin kopers er zeker van kunnen zijn dat deze alleen merken bevat die daadwerkelijk aan winkels in de groothandel verkopen. Door groothandels kledingmerken op één plek samen te brengen, krijgen retailers nuttige inzichten naarmate de vraag van consumenten naar diverse producten toeneemt.

De vraag van de consument naar merk fleece kleding is in de loop van de jaren gestaag gestegen naarmate de trend van de jaren negentig is gegroeid. Behalve dat fleece kleding bekend staat ​​om zijn warmte, kan het ondanks dat fleece licht is, ook op een aantal modieuze manieren worden gestyled, bijvoorbeeld met laagjes, als het middelpunt van een outfit als de fleece een levendige kleur of patroon heeft, en nog veel meer.

FashionUnited breidt zijn designer-groothandel kledingmerken en productlijst voortdurend uit, omdat het de competitieve aard van fleeces inkopen begrijpt en ervoor zorgt dat er belang wordt gehecht aan trendspotting, zodat er voor elke consument iets is.

Via de directory kunnen kopers efficiënt zoeken in exclusieve merken en producten om gewilde artikelen voor hun winkels te kopen. Geaccrediteerde kopers krijgen gratis exclusieve toegang tot de meest gevraagde producten op de Marketplace.

