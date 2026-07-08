Fleek, AI-sorteerplatform voor tweedehands mode, krijgt nieuwe kapitaalinjectie

Fleek, een start-up uit Londen, heeft 25 miljoen dollar opgehaald in een Series B-financieringsronde. Het bedrijf bouwt AI-technologie die de toeleveringsketen van tweedehands kleding digitaliseert, en levert die technologie onder meer aan Vinted, Depop en Whatnot.

De ronde staat onder leiding van Burda Principal Investments, dat eerder al in Vinted investeerde en ook de Series C-ronde van dat bedrijf aanvoerde. Verder doen Ebay, FJ Labs en H14 mee, naast de bestaande investeerders Andreessen Horowitz, HV Capital en Y Combinator.

Het kapitaal is bedoeld voor de verdere ontwikkeling van Fleeks eigen marktplaats, de uitbreiding van de engineeringteams, opschaling van het technologieplatform en groei van het internationale netwerk van kopers en leveranciers.

Fleek werd in 2021 opgericht door Abhi Arora en Sanket Agarwal en richt zich op de tweedehandskledingindustrie, een markt van 200 miljard dollar waarin de toeleveringsketen grotendeels handmatig, versnipperd en offline verloopt. Het bedrijf pakt dit aan met een eigen b2b-marktplaats en systemen die de toeleveringsketen digitaliseren.

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