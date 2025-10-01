Flink meer omzet voor moderetailers in augustus

Ten opzichte van vorig jaar zette kledingwinkeliers in de mooie zomermaand 5,2 procent meer om. Opvallender is dat schoenen en lederwaren het moeten doen met een groei van maar 1,2 procent, terwijl in de maand juli een flinke sprong werd gemaakt van ruim zeven procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

De groei komt vooral door aankopen via webshops. Daar werd 3,2 keer meer aan modeartikelen gespendeerd dan voorgaande zomer. Ter vergelijking: aan elektronica werd online bijna acht procent meer gespendeerd.

Zoomen we verder uit naar de detailhandel in zijn totaal, dan doet kleding het beter. Retailers zetten in augustus samen 3,6 procent meer om en het totale verkoopvolume lag 1,4 procent hoger, meldt het CBS. Dat is inclusief correctie voor koopdagen; anders was de omzet nog 2 procent hoger geweest.