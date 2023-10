Flinke groei blijft doorzetten bij moederbedrijf Thom Browne en Zegna

Ermenegildo Zegna N.V., beter bekend als de Zegna Group, heeft in het derde kwartaal weer een flinke omzetgroei genoteerd. Deze trend is al enkele tijd te zien bij de Italiaanse groep. Dit keer gaat het om een plus van 20,8 procent waardoor de omzet voor het kwartaal op 431 miljoen euro neerkomt.

De groep is het moederbedrijf van de merken Thom Browne en Zegna, maar heeft ook de exclusieve licentierechten voor Tom Ford. Van deze merken draagt Zegna de meeste omzet bij. Bij het merk werd dankzij een lichte stijging een omzet van 298 miljoen euro behaald. Thom Browne behaalde een omzet van 74 miljoen euro in het kwartaal, zo blijkt uit de financiële update van de groep.

Voor het boekjaar tot nu toe staat de omzet op 1,33 miljoen euro. Dit is 22,9 procent hoger dan dezelfde periode een boekjaar eerder.