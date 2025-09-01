Flinke omzetplus voor schoenenwinkels in juli

Nederlandse winkels in schoenen en lederwaren hebben in juli een sterke omzetplus genoteerd. Het gaat om 8,9 procent, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De sector is hiermee de één-na-hardste stijger van de gehele detailhandel.

De algehele detailhandel noteerde in de zomermaand een omzetplus van 5 procent. Het verkoopvolume lag in de maand 3,2 procent hoger. De combinatie van deze twee cijfers wijst erop dat de omzetstijging gedeeltelijk is veroorzaakt door hogere prijzen, aangezien het verkoopvolume lager ligt dan de omzet.

Kledingwinkels konden niet profiteren van een even grote plus als de schoenenwinkels, maar noteren desalniettemin een plus. De kledingzaken zagen de omzet toenemen met 2,2 procent in de maand.