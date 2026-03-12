Flinke omzetstijging bij Zalando mede dankzij overname About You

De Berlijnse online modewinkel Zalando SE verhoogt in boekjaar 2025 zijn omzet en operationele winst fors, zoals verwacht. Voor het lopende jaar verwacht het management verdere groei. Daarnaast kondigt het bedrijf een omvangrijk aandeleninkoopprogramma aan.

“Onze resultaten voor 2025 bewijzen onze executiekracht: we hebben winstgevende groei beloofd en geleverd aan de bovenkant van onze prognose”, verklaart financieel directeur (CFO) Anna Dimitrova in een persbericht op donderdag. “Deze discipline zetten we in 2026 voort. We zijn in staat om onze groei te financieren en tegelijkertijd kapitaal terug te geven aan onze aandeelhouders. Dit onderstreept ons vertrouwen in de toekomstige winstgevendheid van Zalando en onze gedisciplineerde aanpak van kapitaalallocatie.”

De jaaromzet stijgt met 16,8 procent

Vorig jaar behaalde Zalando een omzet van ongeveer 12,3 miljard euro. Dit is een stijging van 16,8 procent ten opzichte van 2024. Het bruto handelsvolume (GMV) steeg met 14,7 procent naar 17,6 miljard euro.

De sterke groei is mede te danken aan de overname van concurrent About You in de zomer van 2025. Het bedrijf heeft inmiddels ‘grote vooruitgang geboekt bij de realisatie van synergieën’ door de integratie van de nieuwkomer, aldus een persbericht. Zalando wil nu “de synergieën van honderd miljoen euro per jaar al in 2028 realiseren, een jaar eerder dan oorspronkelijk gepland”.

Bijzondere posten drukken de winst

Dankzij de omzetgroei en een stabiele marge bereikt het voor bijzondere posten gecorrigeerde resultaat voor rente en belastingen (EBIT) 590,7 miljoen euro. Dit is een stijging van 15,6 procent ten opzichte van vorig jaar. De correcties zijn volgens het bedrijf het gevolg van “op aandelen gebaseerde vergoedingen, overnamegerelateerde kosten inclusief afschrijvingen op verworven immateriële activa, herstructureringskosten en andere niet-operationele effecten”. Het gerapporteerde EBIT daalt door deze factoren met 1,2 procent naar 387,2 miljoen euro. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders, vorig jaar nog 251,1 miljoen euro, krimpt naar 215,1 miljoen euro.

Co-CEO Robert Gentz is tevreden met de resultaten. “We hebben de uitvoering van onze strategie versneld, belangrijke innovaties in B2C en B2B doorgevoerd en in 2025 een sterk resultaat geleverd”, verklaart hij in een statement. “Ons unieke data- en infrastructuurplatform, dat we in zeventien jaar hebben opgebouwd, geeft ons vandaag een enorm voordeel. We beschikken over de rijkste modespecifieke data in Europa uit miljarden klantinteracties en ongeëvenaarde merkrelaties, evenals het toonaangevende logistieke netwerk van het continent.” Door ‘gerichte AI-innovaties’ kan Zalando zijn klanten en partners ‘ervaringen en aanbiedingen bieden die tot voor kort ondenkbaar waren’, benadrukt Gentz. “Tegelijkertijd verhogen we de efficiëntie van onze eigen processen.”

Het bedrijf voorspelt verdere groei en start een aandeleninkoopprogramma

Voor het lopende boekjaar verwacht het management verdere groei. Voor de omzet en het GMV wordt een stijging van twaalf tot zeventien procent ten opzichte van 2025 verwacht. Het voor bijzondere posten gecorrigeerde EBIT zal naar verwachting tussen de 660 en 740 miljoen euro liggen. “Deze vooruitzichten weerspiegelen de operationele vooruitgang en de versnelde realisatie van synergieën uit de About You-transactie”, licht het bedrijf toe.

Het concern kondigt bovendien aan 240 tot 300 miljoen euro te investeren in zijn technologieplatform en infrastructuur. Daarnaast maakt het bekend eigen aandelen ter waarde van maximaal 300 miljoen euro te willen terugkopen. De geplande terugkopen worden “gefinancierd uit de sterke kaspositie van het bedrijf”, aldus Zalando.