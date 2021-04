Floor van de Pavert van winkel SuperBra uitgeroepen tot ‘Beste Ondernemer van Utrecht 2021’

Ondernemer Floor van de Pavert heeft de titel ‘Beste Ondernemer van Utrecht 2021’ in de wacht gesleept, zo blijkt uit een persbericht. Van de Pavert opende net voor de pandemie een winkel in Utrecht.

De wedstrijd werd georganiseerd door nieuwsplatform In de Buurt Utrecht. Ruim de helft van de stemmen ging naar Van de Pavert. De ondernemer wint naast de titel een beker en een oorkonde. “Die krijgen een mooi plekje in de winkels,” aldus Van de Pavert in het persbericht.

De vestiging in Utrecht is het tweede filiaal van SuperBra. Van de Pavert wil met haar concept een BH-revolutie op gang brengen in nederland. De ondernemer is namelijk van mening dat maar weinig vrouwen de optimale BH-maat dragen. De winkel biedt dan ook in totaal 96 verschillende maten aan. Stemmers bij In de Buurt Utrecht geven dan ook aan dat de positieve ervaring die SuperBra biedt de reden is om op de winkel te stemmen.