FNG: Deze bedrijven en ondernemers hebben interesse in (gedeeltelijke) overname

De lijst van geïnteresseerden in de failliete FNG-vennootschappen in België blijft langer worden. De afgelopen dagen circuleerden in de media al diverse namen. FashionUnited zet ze op een rij.

Belgische keten JBC

Diverse bronnen melden tegen Belgische krant De Tijd dat Belgische kledingketen JBC interesse heeft in een deel van het portfolio van FNG. Het zou voornamelijk interesse hebben in CKS, dat net als JBC mode ontwerpt voor het hele gezin. JBC-eigenaar Bart Claes wil tegenover De Tijd nog niet reageren over een mogelijke overname.

Duitse schoenengroep Deichmann

Ook de Duitse schoenengroep Deichmann, onder andere de eigenaar van Van Haren zou interesse hebben in onderdelen van FNG, zo meldden bronnen tegen De Tijd. Een officiële reactie vanuit het bedrijf blijft uit. In welke onderdelen Deichman mogelijk interesse heeft is niet bekend.

Nederlandse kindermodegroep Jolo Fashion Group

De Nederlandse Jolo Fashion Group heeft een hele reeks aan kindermodemerken in het portfolio. Manager Luc Lesire van het concern meldt tegen De Tijd dat het bedrijf geïnteresseerd in de merken van FNG. De Jolo Fashion Group breidde de afgelopen jaren meerdere keren uit door modemerken over te nemen.

Voormalig FNG-CEO Dieter Penninckx

Eerder kwam al naar buiten dat voormalig FNG-CEO en een van de drie oorspronkelijke oprichters van het concern, Dieter Penninckx, delen van FNG wil overnemen. De oud topman zou op zoek zijn naar investeerders. De Standaard meldde eerder dat de banken een veto hebben uitgesproken over het plan van Penninckx.

Penninckx was tot begin dit jaar CEO bij FNG, maar stapte vanwege ‘medische redenen’ in mei op. De taak werd toen overgedragen aan Manu Bracke, mede-oprichter van FNG. Hierna volgden nog twee CEO wissels. Van Bracke naar Yves Pollé en van Pollé naar Paul Lembrechts.

Nederlandse ondernemer Martijn Rozenboom

Martijn Rozenboom, een Nederlandse ondernemer, was in eerste instantie volgens De Standaard onderdeel van het consortium rondom Penninckx. Nu het plan van de oud topman niet door lijkt te gaan, is Rozenboom van plan zelf een bod uit te brengen op FNG. Rozenboom is een bekende in de retailwereld en was onder andere betrokken bij de doorstart van Miss Etam. In de media wordt hij vaak aangeduid als ‘bedrijvendokter’. Rozenboom geeft tegenover De Standaard aan dat er een vijftig procent kans is dat hij een bod doet.

Geen interesse: Zeb en Schoenen Torfs

Eerder circuleerden ook de namen van Wouter Torfs, de CEO van Schoenen Torfs en Luc van Mol, van Zeb. Beiden hebben inmiddels in de media gereageerd geen interesse te hebben in een overname van FNG (onderdelen).

21 Belgische vennootschappen van FNG zijn maandag failliet verklaard en vorige week donderdag is aan acht Nederlandse vennootschappen van het concern voorlopige surseance verleend.