FNG: gerechtelijke reorganisatie geopend voor drie vennootschappen

FNG gaat reorganiseren. De ondernemingsrechtbank heeft het verzoek van FNG om een gerechtelijke reorganisatie te starten voor Brantano NV, FNG International NV en Market Retail Belgium BV goedgekeurd. De procedure is dan ook geopend, zo meldt FNG in een persbericht.

“De opening van deze procedures betekent een nieuwe positieve stap in de redding van de FNG-groep, na de eerdere aanstelling van een nieuwe directieraad en het akkoord dat reeds bereikt werd met de meeste obligatiehouders,” aldus het bericht. Door de procedure van gerechtelijke reorganisatie zijn de vennootschappen drie maanden lang beschermd tegen schuldeisers. Deze bescherming loopt af op 5 oktober 2020.

“De FNG-groep hoopt dat deze stap zal bijdragen tot een globale oplossing en in het bijzonder de benodigde financiering, in het belang van alle stakeholders. Dit geldt in het bijzonder voor de vele werknemers die ondanks deze moeilijke periode, op zeer constructieve en efficiënte wijze blijven bijdragen tot de verkoopresultaten en het herstel van de groep,” aldus het bericht.

Het is de nieuwste ontwikkeling bij FNG. Afgelopen weekend kondigde de modegigant nog aan opnieuw van CEO te wisselen. Het is de derde wissel in drie maanden tijd. Niet alleen werd Paul Lembrechts aangesteld als CEO ad interim, ook de gehele directieraad werd geschrapt. Effectief betekent dit dat de drie oprichters, Dieter Penninckx, Manu Bracke en Anja Maes, binnen twee maanden tijd allemaal geschrapt zijn. Vorige week lieten de vakbonden namelijk weten geen vertrouwen te hebben in de directie en bewindvoerders wilden laten aanstellen bij het bedrijf. Door middel van bewindvoerders hoopte zij dat er weer ‘integere mensen’ aan het hoofd van het bedrijf zouden komen.

FNG zit in zwaar weer. Het bedrijf leed in 2019 een verlies van bijna 300 miljoen euro en er lopen diverse onderzoeken naar het bedrijf. Onder andere beurswaakhond FMSA heeft een onderzoek geopend naar meerdere transacties van het bedrijf. In de media komen steeds meer verhalen naar buiten over de structuur achter het bedrijf, maar de drie oprichters en FNG zelf houden de lippen zoveel mogelijk op elkaar.

Beeld: Brantano