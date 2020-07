FNG-groep vraagt faillissement aan in België en verzoek om surséance in Nederland

Modegroep FNG, moederbedrijf van onder andere winkelketen Brabanto, vraagt faillissement aan. Zo meldt het bedrijf vandaag in een persbericht. Verschillende vennootschappen van de FNG-groep doen aangifte van faillissement in België en verzoeken om surséance in Nederland.

Het bestuur en de raad van toezicht van FNG NV hebben de laatste maanden alle mogelijkheden onderzocht om de FNG-groep te redden. Het hoofddoel was de groep op structurele en duurzame wijze te financieren, via de banken maar ook op andere manieren. Toen bleek dan FNG niet op de banken konden rekenen, werden ook alternatieve financieringsopties bekeken. Maar ook deze alternatieven bleken niet genoeg om het Belgische moederbedrijf van onder meer FNG Retail, Brabanto, Expresso, Steps, Promiss, Claudia Sträter, Miss Etam en Fred + Ginger te redden.

Faillisement FNG-Group was niet langer te voorkomen

De FNG-Groep verkeerde al voor de Corona-crisis in zwaar weer. Toen zij in juni hun jaarcijfers over 2019 bekend maakte, bleek dat het bedrijf diep in de schulden zat . De modegroep leed in 2019 een verlies van bijna 300 miljoen euro en de schulden waren opgelopen tot 734 miljoen euro. De gevolgen van de Corona-crisis maakte het voor de groep nog lastiger om uit de rode cijfers te komen. Zelfs de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) die door de overheid in het leven werd geroepen om mode- en detailbedrijven te ondersteunen, was niet genoeg om het bedrijf te helpen. De 4 miljoen die FNG ontving was bij lange na niet toereikend om uit de rode cijfers te komen.

Toen de banken aangaven geen bijkomende financiering te willen verstrekken aan de FNG-groep, hebben zij sommige uitstaande kredieten opgeëist en de bankrekeningen geblokkeerd. Verscheidene vennootschappen van de FNG-groep beschikken hierdoor niet langer over de vereiste middelen om rekeningen te betalen en hun activiteiten voort te zetten. Dit geldt ook voor de vennootschappen die eerder tot de procedure van de gerechtelijke reorganisatie zijn toegelaten, zoals Brantano. Daarnaast heeft de belangrijkste schuldeiser van FNG International Holding NV niet ingestemd met het voorstel van FNG om de uitstaande lening tijdelijk te bevriezen.

De raad van bestuur van FNG International Holding NV als ook van de meerderheid van haar operationele dochtervennootschappen ziet zich, ondanks alle pogingen om te bedrijf nog te redden, daarom nu genoodzaakt om aangifte van faillissement in België te doen. Voor een reeks Nederlandse vennootschappen is beslist de surséance aan te vragen. De FNG-groep toont hiermee hoop dat deze onvermijdelijke stap niet het einde betekent voor alle activiteiten van de groep. Voor de moedervennootschap FNG NV en de Zweedse activiteiten wordt geen insolventieprocedure aangevraagd.

