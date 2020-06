Dieprode cijfers voor FNG in 2019 - 300 miljoen euro aan verlies

Het was even wachten, maar FNG NV geeft nu toch eindelijk wat inzicht in de stand van zaken bij de groep. Het bedrijf heeft de voorlopige jaarcijfers gepubliceerd en die hebben een dieprode kleur aangenomen. De modegroep heeft in 2019 een verlies geleden van bijna 300 miljoen euro en de schulden zijn opgelopen tot 734 miljoen euro.

Dat FNG nu voorlopige en niet-geauditeerde jaarcijfers bekendmaakt, heeft diverse redenen aldus het bedrijf. “Zodat het publiek en alle stakeholders worden geïnformeerd omtrent de financiële toestand van de groep. Het is essentieel voor de groep dat op korte termijn een herstelplan wordt onderhandeld met de verschillende stakeholders, zodat de groep kan beginnen bouwen aan de toekomst,” aldus het voorlopige jaarverslag. De afgelopen tijd cirkelde diverse berichten over de stand van zaken bij FNG. De mediaberichten schetsten geen rooskleurig bericht, maar cijfers werden door FNG nog niet overhandigd.

De omzet bij de groep steeg nog steeds in 2019. FNG zag de omzet toenemen van 471 miljoen euro naar 489 miljoen euro. Procentueel komt dit neer op een groei van 3,7 procent. FNG benadrukt dat deze groei mogelijk werd door de overnames van de Ellos Groep en de Theo Henkelman Groep. Zonder deze overnames daalde de omzet bij FNG met 5,3 procent. In het B2C-kanaal van de groep daalde de omzet met 3,4 procent en in het B2B-kanaal zelfs met 16,8 procent. Waar in het boekjaar 2018 nog een winst van 11,5 miljoen euro werd gehaald, duikt FNG in het boekjaar 2019 naar een verlies van 292 miljoen euro.

FNG duikt in het rood met verlies van 292 miljoen euro

FNG heeft jarenlang het bedrijf uitgebouwd met de buy and build strategie, zo wordt genoemd in het verslag. Deze strategie is gebaseerd op een grote omvang en het verticaal geïntegreerd werken. “Grotere volumes leiden tot schaalvoordelen die ten gunste van de volledige groep zijn. FNG heeft door deze aanpak een bijzondere positie uitgebouwd in de sector,” aldus het verslag. Deze strategie zorgt ook voor het nemen van grotere risico’s dan sectorgenoten, aldus FNG. “De genomen risico’s gecombineerd met de huidige COVID-19 crisis hebben geleid tot een moeilijke financiële toestand bij de groep.” Het bedrijf moet hierdoor maatregelen nemen om liquiditeit te verzekeren en de schuldenlast te verminderen. De schuldgraad van de groep is sterk toegenomen na de overname van de Ellos Groep, zo meldt FNG.

FNG hintte eerder al op een herstelplan voor de groep en zet hier op dit moment nog mee bezig te zijn. Het bedrijf geeft aan zich verder te concentreren op de sterke kanten van de business en de verdere digitalisering van de activiteiten. Afgelopen januari gaf het bedrijf al aan een digital first strategie te willen versterken. Toen werd de sluiting van alle Nederlandse Promiss-winkels en het gros van de Nederlandse Steps-winkels aangekondigd. FNG meldt binnenkort meer informatie te delen over de nieuwe strategie van het bedrijf.

FNG geeft inzicht: bedrijf lijdt verlies van bijna 300 miljoen euro in 2019

Het rommelt al langer bij FNG. Halverwege april werd al duidelijk dat het bedrijf de publicatie van het jaarverslag zou uitstellen. “Gelet op de praktische moeilijkheden die de Covid-19 pandemie met zich meebrengt, hebben er zich vertragingen voorgedaan op vlak van de auditwerkzaamheden,” aldus het bedrijf op 21 april. Een nieuwe datum voor de publicatie is nog niet aangekondigd. Kort daarna werd het vertrek van CEO en mede-oprichter Dieter Penninckx aangekondigd vanwege ‘medische redenen’. Zijn taak wordt door een andere mede-oprichter, Manu Bracke, overgenomen. Minder dan een maand later gaat Bracke weer terug naar zijn oude functie van COO omdat Yves Pollé wordt aangesteld als CEO. Op 11 mei werd duidelijk dat handel in het aandeel van FNG NV was geschrapt omdat het bedrijf door de beurswaakhond FMSA onder de loep wordt genomen.

De ontwikkelingen sinds halverwege april zijn niet de enige opmerkelijke stappen bij het bedrijf de afgelopen tijd. Op 6 januari kondigde het bedrijf namelijk aan het gros van de Nederlandse Steps en alle Nederlandse Promiss-winkels te sluiten. FNG wil hiermee focussen op de digital first strategie, zo luidde het persbericht. Gelijktijdig maakte het de samenwerking met het moederbedrijf van het Belgische e5 Mode bekend.

FNG heeft 10 merken in het portfolio en had in 2018 meer dan 3000 werknemers. De merken uit het portfolio zijn te koop in 500 eigen winkels en shop-in-shop corners en bij meer dan 1500 multimerkenwinkels.