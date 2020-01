FNG sluit alle Nederlandse Promiss-winkels en 38 Steps-winkels

FNG sluit alle Nederlandse Promiss winkels. Dit maakt het bedrijf op maandagochtend bekend in een persbericht. Daarnaast zullen 38 Nederlandse Steps-winkels sluiten en is het bedrijf een commerciële samenwerking aangegaan met de holding boven het Belgische E5 Mode.

De sluiting van de winkels valt onder de volgende stap van de verdere digitalisering van de activiteiten van FNG, zo meldt het in een persbericht. “Hierbij versnelt FNG haar digital first strategie door nog meer in te zetten op de verkoop van haar collecties en merken via eigen webshops en online marktplaatsen,” aldus het bedrijf. FNG meldt dat de helft van de omzet bij Promiss en Steps op dit moment al uit de digitale verkoopkanalen komt. “Dit vormt een uitstekende basis om vanaf nu de focus volledig te richten op de verkoop via de eigen webshops en online partners zoals Wehkamp en Zalando. De rol van het fysieke winkelnetwerk verandert hiermee naar die van flagship of experience store.”

De sluiting van de Nederlandse winkels heeft effect op in totaal 234 werknemers, waarvan een deel vast en een deel tijdelijk. Met een gedeelte daarvan wordt individuele afspraken gemaakt over herplaatsing binnen andere FNG-formules binnen Nederland.

“De digitale ontwikkeling binnen de fashion retail is onmiskenbaar en ook FNG evolueert mee,” aldus Richard Turk, managing director FNG Nederland, in het bericht. “Wij zien wekelijks een verdere versnelling in het online shopgedrag van onze klanten. Zij weten de eigen webshops en de Promiss en Steps collectie bij andere online spelers goed te vinden. Door vanaf nu volledig te focussen op dit digitale succes kunnen we onze klant nog beter en sneller bedienen met actuele en kwalitatieve mode voor werk en vrije tijd. We zetten hiermee een belangrijke stap in het realiseren van onze eerder gecommuniceerde doelstelling om van FNG een volledig modern georganiseerde fashion retail groep te maken.”

FNG gaat commerciële samenwerking aan met moederbedrijf E5 Mode

Naast het nieuws van de Promiss en Steps winkels, maakt FNG vandaag ook de samenwerking met de holding boven Belgisch modebedrijf E5 Mode bekend. Afgelopen dagen werd in de media gespeculeerd over de intentie van FNG om de aandelen van E5 Mode op termijn te kopen, maar dit spreekt FNG nu officieel tegen. Wél heeft Feniks Holding BV, het bedrijf boven E5 Mode een commerciele overeenkomst gesloten met het aankoopplatform van de FNG groep. Dit aankoopplatform is al jaren actief in Turkije, Indië en China. Met de overeenkomst heeft E5 Mode toegang tot gunstige aankoopvoorwaarde de expertise en schaalvoordelen van FNG.