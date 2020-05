Handel in aandeel FNG geschorst - beurswaakhond neemt modebedrijf onder de loep

De handel in de aandelen van FNG NV is tijdelijk stop gezet, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Dit is gedaan omdat beurswaakhond FMSA meer informatie heeft opgevraagd over het jaarverslag van 2018 van FNG.

FMSA zet vraagtekens bij een reeks transacties van het bedrijf in 2018. De beurswaakhond heeft extra informatie opgevraagd bij het modeconcern, maar FNG is op dit moment niet in het bezit van de benodigde informatie. “Gezien de vereiste informatie nog niet intern kan worden aangeleverd, heeft de raad van toezicht de FSMA verzocht om de koers van het aandeel te schorsen, zodat intussen de nodige documenten en informatie kunnen worden verzameld en de markt volledig kan worden geïnformeerd”, zegt FNG. “Het aandeel blijft geschorst tot FNG meer concrete informatie kan gegeven.” FNG hoopt in de week van 18 mei de vereiste informatie te hebben.

FNG meldt dat het bezig is met een grondige analyse van de cijfers en activiteiten van het bedrijf. Op basis van die analyse wil het bedrijf ‘een realistisch toekomstplan’ uitwerken. FNG meldt in het persbericht dat de pandemie een belangrijke impact heeft op de cijfers en activiteiten van het bedrijf. De concrete gevolgen van COVID-19 op het bedrijf kan nog niet ingeschat worden, maar FNG verwacht dat de impact aanzienlijk zal zijn.