Nieuwe CEO voor FNG: Dieter Penninckx draagt taak over aan Manu Bracke

Manu Bracke is de nieuwe CEO van FNG. Dit maakt het bedrijf op zondag bekend. Dieter Penninckx legt hierbij zijn mandaat neer en handigt deze over aan Bracke. Penninckx en Bracke zijn samen met Anja Maes de oprichter van de Belgische modegroep. Bracke vervulde voorheen de taak van COO.

“Ik was liever langer aan boord gebleven, maar een medische context dwingt me deze stap niet verder uit te stellen,” aldus Penninckx in het bericht. “ Ik wens Manu alle succes: hij is de geknipte man om mijn rol over te nemen. Samen met Anja, CFO Nathasja Van Bael en buying director An Michiels is het corporate bestuur van FNG in heel goede handen.” Het bericht meldt dat de focus op de korte termijn ligt op het managen van de impact van de huidige corona-crisis en de toekomst van het bedrijf te verzekeren.

“We hebben de afgelopen 17 jaar met veel inzet gebouwd aan FNG,” aldus Bracke in het persbericht. “Wat begon met een eerste overname in 2003, hebben we samen met onze bijna 3000 medewerkers uitgebouwd tot een beursgenoteerd bedrijf met een portfolio van sterke merken en activiteiten in onder andere België, Nederland, en recent ook in Scandinavië met de overname van Ellos Group. Ik wil Dieter dan ook namens iedereen binnen FNG uitdrukkelijk bedanken voor de samenwerking. Tegelijkertijd kijk ik ernaar uit om samen met onze management teams en gedreven medewerkers in deze uitdagende tijden mijn schouders te zetten onder de toekomst van FNG.”