Weer nieuwe topman voor modegroep FNG

De Belgische modegroep FNG NV heeft Yves Pollé aangesteld als interim CEO. Dat meldt een persbericht van de modegroep. Het is de tweede keer in ruim een maand dat de modegroep van topman wisselt. Pollé neemt de functie over van Manu Bracke, een van de oprichters van de modegroep en tevens COO van het bedrijf. Bracke bekleedde de positie van CEO maar kort; hij nam begin mei het stokje over van mede-oprichter Dieter Penninckx. Nu Pollé hem vervangt, zal Bracke zich weer op de functie van COO gaan richten.

“Pollé is de afgelopen jaren betrokken geweest in verscheidene veranderingsprocessen in binnen- en buitenland,” zo is in het persbericht te lezen. “Zijn internationale ervaring zal de verdere integratie van de Ellos activiteiten in de FNG groep ten goede komen.” FNG nam de Scandinavische Ellos groep vorig jaar november over.

De aanstelling van Pollé moet verder worden gezien in de context van andere actualiteiten rondom FNG. Vorige maand werd de handel in aandelen van FNG tijdelijk stopgezet, omdat beurswaakhond FMSA vraagtekens had bij het jaarverslag 2018 van het bedrijf. Destijds liet FNG ook weten dat de coronapandemie een stevige impact heeft op de cijfers en activiteiten van het bedrijf, en dat het werkt aan een ‘realistisch toekomstplan’. Eind mei vroeg FNG obligatiehouders om uitstel tot het einde van 2020 voor het uitbetalen van zijn obligatieschuld. Dit uitstel zou de modegroep ‘de benodigde financiële ruimte en de gelegenheid (geven) om haar jaarcijfers m.b.t. 2019 te finaliseren evenals de toekomststrategie/herstelplan voor de FNG groep verder uit te werken’.

Pollé zal een centrale rol vervullen in die werkzaamheden. “De ervaring van Yves Pollé als transformatiemanager heeft een belangrijke toegevoegde waarde om het herstelplan verder uit te werken en de onderhandelingen met de verschillende stakeholders te voeren,” zo is in het persbericht te lezen. Omdat de aanstelling van Pollé verbonden is aan deze specifieke opdracht, is deze tijdelijk, zo meldt het persbericht.

FNG laat weten dat verdere informatie over de financiële toestand van het bedrijf en het toekomstplan zal worden bekendgemaakt in het persbericht over de jaarcijfers van 2019. 'Woensdag maken we de jaarresultaten bekend', zegt FNG-woordvoerder Gunther De Backer tegen De Tijd.be. 'Ten laatste op 9 juli zullen we het uitgebreidere jaarverslag publiceren.'