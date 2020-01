FNG sluit samenwerkingsovereenkomst met moederbedrijf Belgische E5 Mode

In tegenstelling tot de media-berichten van afgelopen dagen, heeft FNG niet de intentie het Belgische modemerk E5 Mode over te nemen. Dit meldt FNG in een persbericht. Het bedrijf is wel een commerciële overeenkomst aangegaan met de holding boven E5 Mode, Feniks Holding BV.

Door de overeenkomst kan E5 mode gebruik maken van het aankoopplatform van FNG. Het platform is al jaren actief in Turkije, Indië en China waardoor E5 Mode kan profiteren van gunstige aankoopvoorwaarden, aldus het persbericht. Ook krijgt het toegang tot de expertise van FNG en de schaalvoordelen.

FNG geeft aan al langer de vraag te krijgen het aankoopplatform open te stellen voor derden. FNG heeft hier de afgelopen tijd op ingespeeld. ““We reiken hiermee de hand aan andere Benelux fashion & shoe retailspeler, waardoor lokale spelers sterker staan,” aldus CEO Dieter Penninckx in het bericht. “Een divers lokaal aanbod via lokale spelers, met lokale service en daaraan gekoppelde tewerkstelling, vermijdt dat de consument nog meer richting buitenlandse webshops evolueert. Voor FNG betekent de terbeschikkingstelling van het aankoopplatform uiteraard ook een belangrijk bijkomend schaalvoordeel, waarvan onze groep en onze aandeelhouders zullen kunnen meegenieten.”

Maandagochtend maakt FNG eveneens bekend dat het alle Nederlandse winkels van Promiss en 38 van de Nederlandse winkels van Steps zal gaan sluiten. Dit zal gebeuren in het voorjaar van 2020. Meer daarover leest u hier.