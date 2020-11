‘FNG Holding dichtbij faillissement’

FNG Holding, het moederbedrijf achter de FNG Group, zou op de rand van een faillissement staan. FNG Holding staat nog overeind ondanks dat de dochtervennootschappen in de zomer failliet werden verklaard in zowel Nederland als België. De holding omvat alleen nog de Zweedse Ellos Group die het in 2019 overnam, zo meldt De Standaard.

De Standaard meldt dat FNG Holding op dit moment geen werkingsmiddelen heeft en niet meer instaat is de meest noodzakelijke uitgaven te dekken. FNG Holding zou twee mogelijkheden zien: een lening aangaan of een faillissement aanvragen.

Een faillissement zou afhangen van onderhandelingen met Nordic Capital waar FNG in 2019 de Ellos Group van over heeft genomen. De Standaard meldt dat de overname van de Ellos Group nog niet helemaal is betaald aan Nordic Capital. Naar verluidt doet de laatstgenoemde niet al te veel toegevingen om tot een oplossing te komen.