FNG krijgt groen licht van aandeelhouders voor doorstartplan

FNG NV heeft groen licht gekregen van de aandeelhouders voor het doorstartplan van de groep, zo meldt Retaildetail. FNG is lang niet zo groot als het ooit was, aangezien de enige overblijvende activiteit de e-tailer Ellos is. Het goedkeuren van het plan betekent daarnaast ook dat de oorspronkelijke oprichters van de groep buitenspel worden gezet.

Dieter Penninckx, Manu Bracke en Anja Maes zullen niet meer de touwtjes in handen hebben. FNG zal voortaan een enkele raad van bestuur hebben bestaande uit Sophie Manigart, Alain Hellebaut, Nadine Vanovenberghe en Sonny Luypaert. Paul Lembrechts, CEO en crisismanager bij FNG zal uitvoerend bestuurder worden in de nieuwe structuur.

Met de nieuwe structuur wil FNG ook weer de handel in aandelen hervatten. De groep zal hiervoor een aanvraag indienen bij beurswaakhond FSMA nadat de jaarrekening van het boekjaar 2020 is goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering. Deze vergadering vindt waarschijnlijk in september plaats. De handel in aandelen van FNG werd vorig jaar door FSMA geschrapt toen er diverse onderzoeken liepen naar de modegroep.