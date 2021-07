‘FNG last tussentijdse vergadering in, alarmprocedure toegepast’

Voormalig mode-imperium FNG voelt zich verplicht een tussentijdse algemene vergadering te houden, maar benadrukt dat de aangekondigde doorstart niet met moeilijkheden te maken krijgt, dat meldt nieuwsplatform Retaildetail vandaag.

De tussentijdse vergadering vindt plaats op 25 augustus 2021, waarbij FNG zich zal uitspreken over de voorgestelde herstelmaatregelen. In de praktijk zijn de herstelmaatregelen die door de Raad van Bestuur zijn voorgesteld al gedeeltelijk uitgevoerd, zo is te lezen. FNG sloot een overeenkomst met Nordic Capital, de vorige eigenaar van Ellos, waarin afspraken werden gemaakt over een kapitaalherziening. FNG is nu eigenaar van het e-commerceplatform.

Echter heeft de Raad van Bestuur van FNG NV vastgesteld dat het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot minder dan de helft van het kapitaal, zo staat in de berichtgeving. Daarom wordt de zogenoemde ‘alarmprocedure’ toegepast. Dit staat voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De eerder aangekondigde timing blijft behouden.