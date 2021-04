‘FNG sjoemelde al jaren met cijfers’

Belgische modegroep FNG sjoemelde mogelijk al jaren met cijfers, zo blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport dat de curatoren van de failliete vennootschappen hadden besteld. Uit het rapport blijkt dat sinds juni 2018 beleggers mogelijk al misleid zijn met foutieve cijfers, zo meldt De Standaard op basis van het rapport.

De curatoren hebben het rapport gebruikt om bij de ondernemingsrechtbank een verzoek in te dienen de verdachte periode van het faillissement te vervoegen naar zes maanden. De ondernemingsrechtbank is hier in mee gegaan, zo schrijft De Standaard. De rechtbank zegt dat holdings sinds juni 2018 overeind werden gehouden door ‘op kunstmatige en bedrieglijke wijze foutieve en onvolledige financiële rapportering te verstrekken aan haar kredietverleners’.

Dat er sinds juni 2018 mogelijk gesjoemeld is, is opvallend aangezien FNG rond die periode een beursgang maakte in Brussel. Met de beursgang halverwege 2018 werd uiteindelijk 60 miljoen euro aan vers kapitaal opgehaald door FNG.