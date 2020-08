FNG verdacht van marktmanipulatie en andere bedrijfsmatige overtredingen

Het parket van Antwerpen heeft een onderzoeksrechter de opdracht gegeven te onderzoeken welke misdrijven de failliete modegroep FNG heeft gepleegd, zo meldt De Tijd vandaag. Op 8 juli overhandigde de FSMA (Financial Services and Markets Authority) zijn dossier over FNG aan het Antwerpse parket en FSMA beschuldigt FNG alleen van marktmanipulatie. Maar volgens de krant moet de onderzoeksrechter niet alleen onderzoeken of FNG zich hieraan schuldig maakte, maar ook of er andere misdrijven zijn gepleegd, waaronder schriftvervalsing, valsheden in de jaarrekening, misbruik van vennootschapsgoederen en belemmering van het onderzoek van FSMA naar FNG.

Het onderzoek is niet alleen gericht op het voormalig management van FNG, Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke, maar ook op andere medewerkers. Deze namen worden nog niet publiek gemaakt, omdat het onderzoek hen kan vrijpleiten of er nieuwe namen aan het licht kunnen komen. Verdachten riskeren tot wel tien jaar celstraf.