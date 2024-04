FNV pleit voor ontslagvergoeding voor medewerkers die door faillissement hun baan verliezen

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) wil dat het kabinet een nieuwe wetgeving opstelt die winkelmedewerkers beschermt bij faillissementen. Dit laat de vakbond weten in een persbericht. De vakbond ‘ziet dat werknemers van onder andere BCC, Scotch & Soda en Big Bazar na jaren trouwe dienst met lege handen achterblijven na een faillissement.’

Werknemers hebben recht op een financiële vergoeding wanneer zij worden ontslagen, dit heet een transitievergoeding. Op de website van de Rijksoverheid staan wel enkele voorwaarden. Zo heeft een werknemer geen recht op een transitievergoeding wanneer de werkgever failliet is, uitstel van betaling (‘surseance van betaling’) heeft, of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is op de werkgever.

FNV Winkelstraat pleit voor een ontslagvergoeding (transitievergoeding) voor medewerkers die door een faillissement hun baan verliezen. Zij geven aan veel meldingen te ontvangen van mensen die bij een winkelketen werken die failliet is gegaan.

“Een medewerkster van Big Bazar vertelde dat zij na twaalf jaar in de winkel haar baan kwijtraakte. Bij overgang van onderneming had zij haar opgebouwde rechten kunnen behouden. Ze had uitgerekend dat zij bij een reorganisatie recht zou hebben gehad op een transitievergoeding van minimaal 8.000 euro. Dat geld loopt zij nu mis,” aldus Linda Vermeulen, bestuurder van FNV Winkelstraat.