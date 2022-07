FNV Young & United: ‘Jongeren moeten vanaf 18 jaar volwassen minimumloon verdienen’

Een op de drie werkende jongeren in Nederland komt niet zelfstandig rond als gevolg van het minimumjeugdloon. Dat blijkt uit onderzoek van FNV Young & United onder 1.300 jongeren. Het overgrote deel van de respondenten was tussen de 18 en 21 jaar oud, en werkzaam in de retail of de horeca. De jongerenvakbond wil dat voor iedereen vanaf achttien jaar het minimumloon voor volwassenen gaat gelden, zo staat in een persbericht.

Het minimumjeugdloon in Nederland geldt nu nog tot 21 jaar. Het bedrag loopt per leeftijdsjaar op van 526,85 euro per maand op vijftienjarige leeftijd tot 1.404,95 euro per maand op twintigjarige leeftijd. Vanaf de leeftijd van 21 jaar geldt het minimumloon voor volwassenen van 1.756,20 per maand, maar op het moment dat Nederlanders volwassen worden voor de wet, met de leeftijd van achttien jaar, is het minimumloon half zo hoog: 878,10 euro.

Marinus Jongman: ‘Jongeren zijn het kind van de rekening

Niet eerlijk, vindt Marinus Jongman, vicevoorzitter van FNV Young & United. “Als je nog geen 21 jaar bent mag je hetzelfde werk als je iets oudere collega uitvoeren, maar alleen voor tot de helft van het loon. En ondertussen stijgen de kosten voor levensonderhoud fors,” zo verklaart hij in een persbericht.

En dat terwijl Nederlandse jongeren toch al ‘het kind van de rekening’ zijn, zegt hij. “Zij hebben veel vaker te maken met flexcontracten en hebben buiten hun schuld om een enorme studieschuld moeten opbouwen om te kunnen studeren.” Een kwart van de respondenten zegt dat hun studie lijdt onder de druk om te werken en financieel rond te komen.

FNV Young & United wil het wettelijk minimumjeugdloon stopzetten voor Nederlanders die voor de wet volwassen zijn. Jongman: “Het jeugdloon moet gaan gelden tot 18 jaar. Wie volwassen is voor de wet, moet in Nederland ook een volwassen loon krijgen. Net zoals dat al in België en Duitsland het geval is. Als je oud genoeg bent om auto te rijden, Tweede Kamerlid te worden en te trouwen, dan ben je ook oud genoeg om in ieder geval het wettelijk minimumloon te verdienen.”