Foot Locker in het rood in boekjaar 2023, aandelen zakken na aankondiging

Foot Locker, Inc. is in het rood gedoken. Het bedrijf is binnen een jaar tijd van een winst van 341 miljoen dollar naar een verlies van 330 miljoen dollar gegaan. De aankondiging bleef niet onopgemerkt bij investeerders: de aandelenprijs van het bedrijf zakte flink na de presentatie van de resultaten.

Na publicatie van de cijfers daalde de aandelenprijs met zo’n 30 procent.

De omzet bleef redelijk gelijk in het boekjaar en toonde maar een lichte daling, zo blijkt uit de financiële update van het bedrijf. In het boekjaar werd een omzet van 8,1 miljard dollar behaald. Omgerekend is dit 7,4 miljard euro.

Het bedrijf doet een voorzichtige uitspraak over het huidige boekjaar, 2024. In dit jaar verwacht Foot Locker, Inc. een omzetverandering tussen de min en plus 1 procent.