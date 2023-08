Foot Locker, Inc. kruipt in het rood in tweede kwartaal 2023

Het Amerikaanse schoenenbedrijf Foot Locker, Inc. noteert een omzetdaling in het tweede kwartaal van 2023. Daarnaast buigt het zijn winst om in een verlies, zo blijkt uit de gedeponeerde financiële cijfers.

De omzet van het Amerikaanse schoenenbedrijf bedraagt 1,9 miljard dollar. Dat is omgerekend 1,7 miljard euro. De omzet ligt 204 miljoen dollar (187 miljoen euro) onder het omzetniveau van vorig jaar in dezelfde periode.

Met een dalende omzet, daalt in dit geval ook het ebit (de winst voor aftrek van belastingen). De winst van vorig jaar, 143 miljoen dollar, buigt om in een verlies van 3 miljoen dollar (2,8 miljoen euro). Daarmee eindigt Foot Locker onderaan de streep ook in rode cijfers met een verlies van 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro). Een jaar eerder schreef het nog een winst van 94 miljoen dollar (87 miljoen euro) in de boeken.

De resultaten van het tweede kwartaal liggen volgens Mary Dillon, voorzitter en Chief Executive Officer (CEO) in lijn met de verwachtingen, ondanks de teruglopende vraag van de consument. De krimpende vraag van de consument maakt dat Foot Locker zijn verwachtingen voor boekjaar 2023 aanpast. Zo verwacht Dillon dat de omzet daalt tussen de 8 en 9 procent. Voorheen werd een daling verwacht tussen de 6,5 en 8 procent.

“We passen de vooruitzichten voor 2023 aan om zo goed mogelijk te kunnen concurreren met prijsgevoelige consumenten, terwijl we toch blijven investeren in de strategische investeringen die de motor zijn van ons Lace Up-plan. Belangrijk is dat we vooruitgang blijven boeken met onze voorraadniveaus en dat we ons bedrijf zo goed mogelijk willen positioneren voor de komende feestdagen en in de komende jaren”, aldus Dillon in het rapport.