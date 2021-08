Foot Locker, Inc. neemt merken WSS en Atmos over

Foot Locker, Inc. breidt het portfolio uit. Het sportswearbedrijf maakt vandaag bekend zowel de Amerikaanse retailer WSS als Japanse retailer Atmos over te nemen.

De twee overnames kosten Foot Locker, Inc. gezamenlijk ruim 1 miljard dollar. Voor Eurostar, Inc. (het moederbedrijf van WSS) betaalt Foot Locker, Inc. 750 miljoen dollar. Text Trading Company, K.K. (het moederbedrijf van Atmos) wisselt van handen voor 360 miljoen dollar. Omgerekend komt het neer op ruim 630 miljoen euro en ruim 302 miljoen euro.

Met de overname van Eurostar, Inc. en daarbij WSS, krijgt Foot Locker, Inc er 93 winkels in de Verenigde Staten erbij. Het bedrijf meldt in het persbericht dat WSS als retailer zich focust op de snelgroeiende demografie van Hispanic klanten.

Waar de overname van het bedrijf juist de positie van Foot Locker, Inc. in de thuismarkt versterkt, richt het bedrijf zich met de overname van Atmos op de expansie in de Asia-Pacific markt. Atmos heeft 49 winkels wereldwijd waarvan 39 in Japan. De retailer heeft een eigen in-house label maar verkoopt ook premium sneakers en kleding van andere merken.

Foot Locker, Inc. heeft vele merken in het portfolio zitten. Onder andere Foot Locker, Kids Foot Locker, Sidestop, Champs Sports, Eastbay en Footaction behoren tot de groep.