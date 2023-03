Foot Locker, Inc. noteert winstdaling voor Q4 en FY22, omzet blijft stabiel

De winst van schoenenketen Foot Locker, Inc. keldert met 84 miljoen dollar (78,5 miljoen euro) naar 19 miljoen dollar (17,7 miljoen euro) in het vierde kwartaal van boekjaar 2022, zo blijkt uit het financieel verslag. Hiermee dalen ook de aandelen van 1,02 dollar (0,95 euro) per aandeel naar 0,20 dollar (0,19 euro) per aandeel.

De verkoop in de winkels groeide in het vierde kwartaal met 4,2 procent, in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Dat komt door meer drukte in de winkels en betere toegang tot hoogwaardige voorraden, schrijft Foot Locker.

Omzet blijft stabiel, maar winst daalt hard voor Foot Locker, Inc. in Q4 en FY22

De totale omzet van Foot Locker bedraagt 2,3 miljard dollar (2,1 miljard euro) in het vierde kwartaal. Daarmee strijkt de totale omzet voor boekjaar 2022 neer op 8,8 miljard dollar (8,2 miljard euro). De omzet blijft stabiel, want in 2021 behaalde het bedrijf een omzet van 8,7 miljard dollar (8,1 miljard euro). De winst daalt daarentegen hard. Voor het gehele boekjaar komt de winst neer op 342 miljoen dollar (319,4 miljoen euro). In 2021 behaalde Foot Locker nog een winst van 893 miljoen dollar (834 miljoen euro).

Ondanks de winstdaling is Mary Dillon, President en Chief Executive Officer bij Foot Locker, blij met de resultaten: “We noteren sterke resultaten in het vierde kwartaal. De resultaten werden aangedreven door de feestdagen periode en de sterke voorraadpositie.” Voor financieel jaar 2023 ligt de focus op het ‘opnieuw instellen van het bedrijf’, zoals het vereenvoudigen van de activiteiten en het investeren in de belangrijkste verkooppunten en mogelijkheden om het bedrijf te positioneren voor groei in 2024, schrijft de CEO.

Voor financieel jaar 2023 verwacht Dillon een omzetdaling tussen de 3,5 procent en 5,5 procent.