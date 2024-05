Foot Locker, Inc. weet omzetdaling terug te schroeven in eerste kwartaal

Foot Locker, Inc. stabiliseert enigszins in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar. Waar het bedrijf vorig boekjaar in dezelfde periode nog te maken had met een omzetdaling van 11,4 procent, daalde de omzet nu met 2,8 procent. Het bedrijf geeft in de financiële update dan ook aan dat het ingezette plan met de naam ‘Lace Up’ zijn vruchten begint af te werpen.

Door de daling kwam de omzet neer op 1,87 miljard dollar. Omgerekend is dit zo’n 1,72 miljard euro. “Met ons Lace Up Plan versterken we onze merkpartnerschappen, vergroten we de betrokkenheid van onze klanten door middel van digitale en loyaliteitsinvesteringen en verstevigen we onze positie op het snijvlak van basketbal en sneakercultuur,” aldus CEO Mary Dillon in het financiële bericht. “In de winkels verbeteren we de klantervaring door middel van winkelverbouwingen en ons recent onthulde winkelconcept, dat onlangs is geopend in Wayne, New Jersey, en waar dit jaar nog vier locaties bijkomen. De aanstaande lancering van ons vernieuwde FLX Rewards-programma in de VS in het tweede kwartaal zal de vraag verder versterken terwijl we ons ontwikkelen tot een moderne, omnichannel retailer. Ik blijf ervan overtuigd dat het Lace Up Plan het bedrijf positioneert voor duurzame groei en het creëren van aandeelhouderswaarde.”

Het netto inkomen van Foot Locker, Inc. liep wel een deuk op in het eerste kwartaal. Het zakte namelijk van 36 miljoen dollar naar 8 miljoen dollar.